Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 22 gennaio: Roberta e Riccardo discutono, Lucrezia molla Armando

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È giunta alla conclusione la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14.45 su Canale 5 andrà in onda il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nello specifico, l’affezionato pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, immediatamente dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro episodio, il quinto ed ultimo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua discutono in studio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il personal trainer pugliese e la sua la donna in settimana hanno avuto qualche lite e le incomprensioni ci saranno anche in trasmissione. Per quale motivo? In poche parole le non ha per nulla gradito quello che ha visto in onda il giorno precedente, ossia l’appuntamento del parterre senior quando c’è stato l’inatteso ritorno della sua ex fidanzata Ida Platano.

A quel punto, il cavaliere si rimetterà al suo posto molto irritato. Immediatamente dopo dalla passerella scenderà un nuovo corteggiatore per la dama, che però deciderà di non tenerlo. Vuole dare un’altra opportunità al Guarnieri? Stando alle prossime anticipazioni addirittura i due si lasceranno definitivamente.

Lucrezia manda via cinque cavalieri e chiude con Armando

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà di Lucrezia. La padrona di casa Maria De Filippi la informerà che per lei sono pronti a scendere cinque uomini. Ma, nonostante il loro desiderio di conoscerla, la dama del Trono over li manderà tutti a casa. In più, la donna chiuderà definitivamente con l’imprenditore napoletano Armando Incarnato.

Per quanto riguarda Aurora Tropea, per lei scenderà un bel cavaliere e deciderà di tenerlo. Poi il pubblico della rete ammiraglia Mediaset assisterà ad un lungo scontro tra Giancarlo ed Alessandra, ma alla fine i due decideranno lo stesso di continuare a frequentarsi. Per ulteriori informazioni guardate l’appuntamento odierno del dating show di Maria De Filippi.