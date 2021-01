GF Vip, la regia apre per sbaglio l’audio in casa, i vip sentono una conversazione segreta: “Con Tommaso dobbiamo evitare…” (VIDEO)

In queste ore, la regia del GF Vip ha commesso un errore facendo ascoltare ai coinquilini una conversazione che, in realtà, non avrebbero dovuto ascoltare. Dopo aver pronunciato la frase incriminata, infatti, gli autori hanno immediatamente interrotto il collegamento.

I concorrenti, intanto, sono rimasti tutti in silenzio straniti e poi si sono guardati attorno chiedendosi che cosa volessero dire quelle parole. Pierpaolo, allora, ha compreso la natura della situazione ed ha detto ai coinquilini che la produzione avrebbe commesso una gaffe.

La frase segreta detta dalla regia del GF Vip

La regia del GF Vip ha commesso un errore alquanto grossolano con i concorrenti. Spesso capita che i vipponi vengano interrotti dal loro vivere quotidiano da una voce proveniente dagli altoparlanti presenti in casa. Questo perché gli autori comunicano con i protagonisti proprio in questo modo o attraverso il confessionale. Ebbene, mentre i concorrenti stavano tranquillamente svolgendo le loro mansioni quotidiane, una voce dall’altoparlante li ha fatti fermare.

In quel momento, si è sentito un autore che diceva una frase abbastanza criptica su Tommaso. Nello specifico, la persona in questione ha detto che bisognava assolutamente evitare che Zorzi avesse contatti esterni. L’audio si è interrotto di botto e i coinquilini si sono guardati esterrefatti. In molti hanno cominciato a chiedersi che cosa si celasse dietro quelle affermazioni. (Continua dopo il video)

MA COSA VUOL DIRE #tzvip pic.twitter.com/ycq2sqDbOZ — the grass is blue (@_sameyesblue) January 21, 2021

Le supposizioni dei concorrenti

Ad un certo punto, poi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno capito che, probabilmente, la regia del GF Vip avesse commesso una gaffe mandando in onda una conversazione privata. La curiosità dei vari protagonisti è salita alle stelle, così come quella dei telespettatori. Tutti, infatti, adesso sono desiderosi di sapere cosa sia accaduto. Considerando quello che è successo ieri, però, non sembra molto difficile interpretare la situazione.

Tommaso, infatti, ha avuto la possibilità di parlare con sua madre, la quale lo ha esortato a fare ciò che si sente. Se vuole abbandonare il gioco deve sentirsi libero di farlo in qualunque momento, senza alcun condizionamento. Durante tale chiamata, inoltre, la donna ha avuto anche un alterco con un autore. Dopo tale chiacchierata il ragazzo è sembrato alquanto confuso e quasi interessato a vagliare l’ipotesi della donna. Per tale motivo, forse, gli autori vorrebbero evitare che il giovane si metta in contatto con persone che, dall’esterno, potrebbero esortarlo ad andare via.