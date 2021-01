GF Vip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sempre più complici: Natalia e Giuliano tremano

Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò sempre più vicini

Tra gli inquilini veterani, ovvero che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 5 a settembre, ci dono anche Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, che inizialmente si è fatta chiamare Adua Del Vesco. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice messinese hanno costruito un ottimo rapporto di complicità, e più volte hanno detto di avere una grande stima reciproca.

In tutte le prove di recitazione che gli autori hanno affidato ai concorrenti, quando i due erano insieme si sono mostrati particolarmente vicini, ad esempio l’ultima performance riguardante Titanic. Per questo motivo il popolo di Twitter è esploso sperando nella nascita di una nuova coppia. Giuliano e Natalia tremano?

La performance di Titanic al GF Vip 5

Per il popolo del web Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò potrebbero essere la seconda coppia che si formerà al Grande Fratello Vip 5. Peccato che c’è un particolare, entrambi sono fidanzati fuori. Di recente, la produzione del reality show ha messo alla prova tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia con una prova di recitazione. Nello specifico, i ragazzi hanno interpretato la scena madre del film Titanic.

In quell’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice sicula sono stati la coppia più credibile della serata. Infatti, tra i due gieffini si è creata una certa alchimia che ha lasciato a bocca aperta il pubblico. C’è da sottolineare che in questi quattro mesi Adua e il modello pugliese non hanno mai avuto una vera e proprio discussione, anzi sono andati sempre d’accordo.

Feeling tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta

Di recente, Rosalinda Cannavò ha avuto una forte crisi dovuta al fatto di non sentire più il feeling che l’ha legata per oltre un decennio al fidanzato Giuliano Condorelli. Quest’ultimo la scorsa settimana ha realizzato un videomessaggio per lei ma la gieffina è apparsa molto distaccata. Per tale ragione, il giorno dopo Tommaso Zorzi anche se era un po’ brillo, le ha consigliato di mollarlo.

Ma tornando alla performance di Titanic, il popolo del web ha notato una grande alchimia tra i due e hanno iniziato a tifare per la nascita di una nuova coppia. Ovviamente tale notizia non farà piacere ai rispettivi fidanzati, ovvero Natalia Paragoni e Giuliano.