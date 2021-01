GF Vip, Giulia Salemi di dichiara a Stefania Orlando: “Vorrei baciarti, faccio pensieri strani su di te” (VIDEO)

La dichiarazione di Giulia a Stefania

Da quando sono ufficialmente una coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non fanno altro che baciarsi in ogni angolo della casa del Grade Fratello Vip 5. Tuttavia, stando alle recenti dichiarazioni dell’influencer italo-persiana, l’ex Velino di Striscia la Notizia non potrebbe bastarle più. In che senso? Sembra proprio che la modella abbia puntato anche un’altra persona che si trova all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia.

Nel pomeriggio di giovedì, durante un momento di relax l’e fidanzata di Francesco Monte ha raggiunto Stefania Orlando e le ha fatto una confessione molto particolare e che ovviamente ha spiazzato la bionda conduttrice. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Giulia Salemi vorrebbe baciare la Orlando

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta si trovavano sedute in veranda quando ad un certo punto sono state raggiunte da Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana non faceva altro che guardare la conduttrice e ad un certo punto le ha detto di aver voglia di baciare perché la trova bella e sensuale.

Ridendo e mostrandosi un po’ imbarazzata per quello che pensava, la fiamma di Pierpaolo Pretelli ha affermato: “Ma sai che io ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti”. (Continua dopo il video)

Giulia vorrebbe baciare Stefania#GFVIP pic.twitter.com/kMDTWpRmwx — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 21, 2021

La risposta di Stefania e l’aneddoto su mamma Fariba

Ovviamente, Stefania Orlando è rimasta spiazzata dalla dichiarazione di Giulia Salemi perché non si aspettava minimamente qualcosa del genere visto che dalla mattina alla sera si bacia con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia la conduttrice ha risposto con tatto: “Ah, grazie. Vabbè. Come devo fare con te? Diciamo che sei affettuosa, molto affettuosa“. Subito dopo la ragazza ha raccontato un aneddoto che riguarda sua madre Fariba.

“Siamo uscite dalla palestra e una volta in macchina lei si è accorta che non c’era benzina. Ha fermato due ragazzi per chiedere di aiutarci e poi mi ha indicata ‘guardatela, la riconoscete? Lei è Giulia Salemi!’ Io volevo nascondermi dalla vergogna, poi doppiamente umiliante perché questi non sapevano chi cavolo fossi. Quindi mia madre ha iniziato a dire ‘è famosa, ha fatto il Grande Fratello Vip, Pechino Express, Miss Italia e tante cose nel mondo dello spettacolo’”, ha concluso la gieffina.