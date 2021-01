Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano ha chiesto una pausa: la telefonata della sorella al GF Vip

Rosalinda Cannavò lasciata dal fidanzato?

Mercoledì sera i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 hanno assistito al pianto e allo sfogo di Rosalinda Cannavò. L’attrice messinese si è sfogata con i coinquilini con parlando del suo rapporto col fidanzato Giuliano. Dai vari video che sono stati mostrati sembrava che l’amica speciale di Dayane Mello non fosse più sicura dell’amore per il ragazzo, ma a quanto pare le cose non sono proprio così.

A rendere nota la verità ci ha pensato proprio il Grande Fratello, perché sul portale, sotto la clip nella quale la gieffina sicula piange, c’è scritto: “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano. Scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa“.

La telefonata della sorella la informa della pausa da parte di Giuliano

Lunedì sera Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 di un ulteriore prolungamento del reality show Mediaset. Dopo essere rimasti delusi e scossi da tale notizia, gli inquilini della casa di Cinecittà hanno chiesto alla produzione di parlare con i propri cari e quindi pare che la sorella di Rosalinda Cannavò le abbia detto del suo fidanzato.

A quanto pare non è la prima volta che l’attrice messinese e Giuliano si prendono una pausa, a raccontarlo è stata proprio la gieffina in una conversazione con i suoi compagni d’avventura.

Il racconto di Rosalinda Cannavò

Durante una conversazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha parlato dei vari tira e molla che negli anni ha avuto col compagno Giuliano. Fidanzato che la settimana scorsa ha realizzato un videomessaggio per lei dicendola che la ama ancora ma che nello stesso tempo ha fatto discutere il web per la modalità di come è stato realizzato il filmato.

Ma tornado al racconto della gieffina, di recente ha detto: “Una volta mi ha mollato quando sono andata a vivere con lui. Una mattina mi sveglio e lui mi dice ‘non sono più innamorato di te’. Stavo a casa sua a Milano da 2 mesi, cercavo lavoro e poi arrivò quella batosta. Non andava bene tra noi. Ma non andava più per lui che per me. Però io rimasi a Milano e non tornai in Sicilia. Ragazzi io non ho bisogno di nessuno, vado avanti anche con le mie forze“.