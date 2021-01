Veronica Ursida, ex Uomini e Donne, in ospedale: “Ho subito un’operazione urgente.” (FOTO)

Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, è in ospedale a causa di un’operazione. In questi giorni si è molto parlato di lei a causa delle dichiarazioni fatte da Maria De Filippi durante la precedente registrazione del programma.

Proprio questa mattina, poi, la dama ha pubblicato delle Instagram Stories direttamente dal letto di una struttura sanitaria ed ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento abbastanza urgente. Vediamo tutti i dettagli.

Perché Veronica Ursida è in ospedale

In queste ore, Veronica Ursida ha informato i fan di essere stata ricoverata in ospedale per risolvere un problema di salute che aveva da un po’ di tempo. Diverse settimane fa la dama aveva annunciato di essere andata a fare dei controlli in quanto avesse delle situazioni fisiche compromesse, tuttavia, non ha mai voluto specificare nel dettaglio di cosa si trattasse. Questa mattina, poi, ha pubblicato dei video in cui ha inquadrato una camera di ospedale e lei era a letto con volto parecchio stanco e provato.

La protagonista si è limitata a dire di aver subito un’operazione ieri nel pomeriggio ed oggi dovrebbe essere dimessa. Al momento, non ha una grande energia, pertanto, ha deciso che aggiornerà i fan su quanto accaduto nello specifico solo nelle prossime ore. Per il momento si è limitata a ringraziare tutti coloro i quali le sono stati accanto in questa fase così particolare della sua vita. (Continua dopo la foto)

Le rivelazioni a Uomini e Donne

I follower, naturalmente, si sono subito messi in allerta e non vedono l’ora che Veronica Ursida esca dall’ospedale e si rimetta al più presto. Nel frattempo, il nome della dama è stato tirato in ballo più volte a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione effettuata, Giancarlo ha accusato Aurora di essere d’accordo con Veronica per sparlare di lui e della sua famiglia sui social.

A tal proposito, la conduttrice ha svelato un retroscena sulla Ursida alquanto particolare. Nel dettaglio, pare che Veronica stia cercando disperatamente di tornare in trasmissione ma starebbe ricevendo solo risposte negative. La redazione, infatti, pare non abbia preso molto bene alcune precedenti interviste e dichiarazioni rilasciate dalla donna in cui lei non parlava in modo propriamente esemplare di ciò che accade negli studi. Per tale ragione, è molto difficile immaginare un possibile ritorno della dama nel parterre del trono over.