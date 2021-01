GF Vip, Dayane Mello si rifiuta di abbracciare Maria Teresa Ruta: Rosalinda in lacrime

Il nuovo gioco degli abbracci al GF Vip 5

Di recente, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno lanciato un nuovo gioco per i concorrenti del reality show di Canale 5. Nello specifico, al suono della sirena, tutti devono abbracciarsi e dal momento che nella casa più spiata d’Italia sono dispari, ovvero undici, chi rimane da solo deve bere un intruglio ideato da Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.

In pratica si tratta di una sorta di bibita disgustosa a base di colatura di alici. E proprio in quel frangente Dayane Mello ha fatto un gesto choc nei confronti di Maria Teresa Ruta. Ma andiamo con ordine.

Maria Teresa Ruta sempre da sola: è polemica

Subito dopo aver letto il comunicato che parla del gioco in questione, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è suonata la sirena. Tutti gli inquilino sono corsi per abbracciarsi, come Andrea Zenga che si è tuffata addosso a Stefania Orlando. Purtroppo, a rimanere da sola, Maria Teresa Ruta che sconsolata ha beve l’intruglio.

Tale episodio, però, ha fatto arrabbiare moltissimo il popolo del web, ma in particolare i fan della bionda conduttrice. Su Twitter infatti, sono arrivate valanghe di commenti: “Ovviamente è Maria Teresa Ruta a rimanere da sola”; “Ci mancava solo il gioco degli abbracci per farla sentire ancora di troppo”; “Adesso camminano tutti a coppia. Berrà solo Maria Teresa Ruta, povera”.

Dayane Mello si rifiuta di abbracciare Maria Teresa, Adua piange e il web tuona

Immediatamente dopo Stefania Orlando si è avvicinata a Maria Teresa Ruta per non far sentire sola l’amica. Ma mentre tutti gli inquilini stavano facendo l’aperitivo, gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto suonare di nuovo la sirena. Per l’ennesima volta la mamma di Guenda Goria è rimasta sola in giardino. A quel punto, Rosalinda Cannavò che stava per abbracciare la Mello, l’ha lasciata e dicendo alla conduttrice: “Abbraccia Dayane, bevo io stavolta”.

Ma la modella brasiliana, spiazzando tutti i presenti, si è rifiutata categoricamente di abbracciare l’ex moglie di Amedeo Goria. Un gesto che ha fatto scoppiare a piangere anche Adua Del Vesco. Ovviamente i telespettatori del reality show di Canale 5 si sono mostrati furiosi su Twitter: “Ma non ti vergogni? Almeno il rispetto per una donna più grande di te”.