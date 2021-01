GF Vip, Rosalinda Cannavò sbotta con Dayane: “Non c’è bisogno che fai un dramma”

Mello e Cannavò sempre più distanti

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è stato proposto un nuovo gioco. In pratica, gli inquilini sono stati chiamati a scambiarsi degli abbracci con il compagno d’avventura più vicino a loro. Colui o colei che rimaneva da solo, spesso Maria Teresa Ruta, doveva bere un intruglio. Tale attività ha provocato una forte discussione tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che in questi quattro mesi di convivenza forzata hanno avuto dei rapporti di odio e amore.

L’attrice messinese ha infastidito la modella brasiliana dopo essersi mostrata dispiaciuta per il fatto che la madre di Guenda Goria non ha ricevuto nessun abbraccio. Quando l’ex compagna di Sala ha criticato il gesto della siciliana facendo, quest’ultima è sbottata: “Però calma Dayane. Non c’è bisogno che fai un dramma“.

Discussione tra Dayane e Rosalinda

Rosalinda Cannavò non sta attraversando un buon periodo. Infatti, nella giornata di mercoledì l’attrice siciliana ha avuto modo di parlare al telefono con la sorella comunicandole che il fidanzato Giuliano si è voluto prendere una pausa. In più, nelle ultime ore Adua ha avuto una discussione con l’amica speciale Dayane Mello seppur la causa sia stata per una ragione davvero banale.

Le due gieffine hanno avuto una lite durante l’aperitivo in veranda, complice il gioco degli abbracci. Visto che la Ruta rimaneva sempre sola, Adua dispiaciuta per la 60enne, l’ha invitata ad abbracciare la modella al suo posto. Ma la brasiliana non era d’accordo. Quindi la Del Veso è sbottata così: “Vieni qui. Ma che senso ha? Ma perchè devi spingermi? Lei era dietro”. E se quest’ultima è andata via, Dayane ha continuato a criticare ciò che ha fatto la messinese: “Questo non è un gioco. Io resto qui come una scema”.

Rosalinda Cannavò vuole rimanere da sola

A quel punto Stefania Orlando ha raggiunto Rosalinda Cannavò in camera da letto. L’attrice messinese ha invitato sia la bionda conduttrice che Maria Teresa e Tommaso Zorzi a lasciarla da sola.

Immediatamente dopo anche Giulia Salemi ha mostrato la sua vicinanza alla fidanzata di Giuliano, ma lei ha chiarito: “Voglio stare tranquilla, divertitevi. Forse è meglio che sto per i caz** miei. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta mi girano. Volevo fare un gesto carino verso una persona. Non facciamo drammi. Mettiamola che sono io isterica”.