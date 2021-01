L’Isola dei Famosi: Alvin non sarà l’inviato, le sue parole

Alvin è intervenuto personalmente sui social per spiegare che non sarà l’inviato della nuova edizione. Ecco le motivazioni.

L’Isola dei Famosi: Alvin non sarà l’inviato

Tra un paio di mesi andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality torna dopo un periodo di stop voluto da Mediaset. L’ultima edizione è stata piena di critiche e polemiche, tanto che anche Alessia Marcuzzi ha deciso di abbandonare il programma. Al suo posto subentrerà Ilary Blasi. La conduttrice sarà al timone del reality che inizierà alla fine del Grande Fratello Vip e del Festival di Sanremo.

Da settimane si dava quasi per certo sul web il nome di Alvin come inviato. In fondo lui e Ilary Blasi avevano già lavorato insieme e hanno una grande affinità. In questi giorni, però, è emerso il fatto che la produzione ha cercato Giulio Berruti per il ruolo di inviato in Honduras e adesso, a sorpresa, sono arrivate le parole proprio di Alvin. Lui non sarà l’inviato.

Le parole di Alvin

Alvin (vero nome Alberto Bonato) è molto amato in tv. Ha iniziato con Disney Channel, poi ha lavorato in radio, alla Rai, a Verissimo accanto a Silvia Toffanin e non solo. Ha condotto Bring the noise su Italia 1 ed è stato diverse volte l’inviato in Honduras de L’Isola dei Famosi. Vista la grande affinità con Ilary Blasi era quasi scontato che fosse lui anche quest’anno a ricoprire quel ruolo, ma non sarà così.

Alvin ha scritto un post dal suo profilo Instagram e ha spiegato come stanno le cose. Infatti, molti suoi fan non fanno che chiedergli continuamente novità sull’Isola dei Famosi e così lui ha deciso di parlare. Come potete leggere anche voi dal post riportato qui sotto, Alvin è stato molto felice di poter far parte della produzione del reality. Anche se non sempre ci sono state esperienze “belle e facili”, comunque l’hanno fatto crescere.

“Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta“, ha scritto il conduttore. Tuttavia, è arrivato il momento per lui di fare altre esperienze che lo gratifichino per mantenere l’entusiasmo che lo contraddistingue. Quindi, Alvin non sarà più l’inviato de L’Isola dei Famosi. Che cosa ne pensate?