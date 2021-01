GF Vip, nuova concorrente pronta ad entrare in casa: lo farà col suo pappagallo

Le novità inerenti il GF Vip non finiscono mai e, a quanto pare, nonostante il reality show stia per volgere alla fine, è previsto l’ingresso di una nuova concorrente. Sul sito Dagospia, infatti, è apparso un rumor inerente quello che accadrà nella puntata di venerdì 29 gennaio.

In tale occasione, infatti, una nota opinionista dovrebbe varcare la soglia della porta rossa, pronta a mettersi in gioco in queste ultime settimane di reality show. A rendere la notizia ancora più interessante è il fatto che la donna in questione pare lo farà con il suo “amico speciale”.

Ecco chi sarebbe la nuova concorrente del GF Vip

A quanto pare, nella casa del GF Vip le sorprese non sono affatto finite qua, in quanto starebbe per entrare una nuova concorrente. Il nome della probabile futura inquilina della casa più spiata d’Italia è quello di Alda D’Eusanio. La giornalista e opinionista di molti salotti televisivi sembra sia pronta a salutare amici e parenti per cimentarsi nella magica avventura del Grande Fratello. Il suo ingresso pare sia previsto per la puntata di venerdì 29 gennaio.

In questo giorno il reality show tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale. Questa scelta è stata presa per contrastare il debutto della seconda stagione de Il Cantante mascherato, che andrà in onda su Rai 1 a partire dallo stesso giorno. Per tale ragione, pare che la produzione del reality show stia pensando di dare luogo ad un vero colpo di scena per lasciare di stucco telespettatori e concorrenti.

L’ingresso di Alda e il pappagallo

Questi ultimi non si aspettano affatto di assistere all’ingresso di una nuova concorrente nella casa del GF Vip. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che i vari protagonisti non vedono l’ora che questa esperienza finisca, pertanto, veder entrare una nuova persona darebbe come l’illusione che la fine del gioco sia sempre più lontana. Ad ogni modo, a rendere maggiormente curioso questo spoiler è il fatto che Alda D’Eusanio non si è mai separata dal suo amico fedele, il suo pappagallo.

Per tale ragione, è altamente probabile che la donna farà il suo ingresso in casa insieme a lui. Si tratterà di un evento decisamente unico nel suo genere, dato che non era mai capitato prima d’ora di vedere qualche animale gironzolare per la casa più spiata d’Italia. Come la prenderanno i vari concorrenti? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo.