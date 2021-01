Uomini e Donne: ex dama molto nota e discussa vuole tornare in trasmissione ma la redazione rifiuta

Dalle ultime anticipazioni pare che una dama ben conosciuta dal pubblico voglia tornare in trasmissione. La redazione, però, ha rifiutato le sue richieste. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne, anticipazioni: ex dama vuole tornare, la redazione dice no

Il 19 e il 20 gennaio sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Come sempre nel web si rincorrono le anticipazioni delle talpe presenti in studio e pare che Maria De Filippi abbia rivelato una cosa molto interessante.

Nella registrazione del 20, in particolare, Aurora Tropea si è ritrovata di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta Giancarlo ha mosso delle accuse ben precise contro di lei, dalla presenza di foto compromettenti al fatto che la dama insulterebbe continuamente il cavaliere e non solo. Lui ha detto che Veronica Ursida, ex dama e amica di Aurora, avrebbe un profilo fake con il quale insulta sua figlia.

A quel punto Maria De Filippi, da quanto riporta Il Vicolo delle News, ha rivelato che Veronica ultimamente sta chiedendo ripetutamente di tornare in trasmissione. Non ci sono altri dettagli, ma come fanno notare anche altri siti di gossip, se Veronica non è ancora presente nel parterre vuol dire che la redazione non ha accettato la richiesta dell’ex dama.

Le polemiche

Veronica è stata molto criticata nel suo percorso a Uomini e Donne. L’anno scorso aveva iniziato una relazione con Giovanni Longobardi dopo la turbolenta storia con Armando Incarnato. Giovanni, però, non si fidava di lei e ha deciso di lasciare il programma perchè non gli piaceva nessun’altra. Veronica l’ha seguito e c’è stata una relazione piena di alti e bassi.

Alla fine la relazione tra Veronica e Giovanni non è andata bene, anzi, si sono lasciati molto male. Lei ha ammesso di avere tutta la colpa e di non essere pronta a tornare nel programma per un nuovo amore. Nel corso dei mesi Veronica è stata molto seguita, ma anche molto criticata. Spesso le viene detto che cerca solo la visibilità.

Adesso che Maria De Filippi ha fatto questa rivelazione, le critiche nei suoi confronti sono aumentate. Ma come? Non si sentiva pronta dopo la delusione con Giovanni e adesso emerge che ha chiesto più volte di tornare? Secondo voi la rivedremo a Uomini e Donne?