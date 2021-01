Il Paradiso delle signore spoiler 26 gennaio: Silvia soccorre Clelia dopo un nuovo malore

Martedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. Nell’episodio numero 72 vedremo che Federico deciderà di lasciare casa di Luciano e Clelia per riappacificarsi con sua madre. Silvia, dal canto suo, sarà molto felice, ma verrà turbata da un evento inaspettato.

La Calligaris, infatti, avrà un nuovo malore, e sarà proprio la moglie del ragioniere a soccorrerla. Tra Rocco e Irene, intanto, si verrà a creare un clima piuttosto strano. Il ragazzo comincerà a sospettare che la fanciulla gli abbia organizzato una serata romantica il giorno prima.

Spoiler 26 gennaio: nuovo malore per Clelia

Nel corso della puntata del 26 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella sarà molto confusa dopo i baci che si è scambiata con il suo ex Salvatore. Per tale ragione, in preda ad una crisi, deciderà di rivelare tutto alla sua amica Laura. Federico, nel frattempo, ha appreso la notizia inerente la gravidanza di Clelia, per tale motivo, prenderà una decisione. Il giovane, infatti, non avrà più intenzione di rimanere a casa del ragioniere e della Calligaris in quanto vuole lasciare loro un po’ di intimità.

Inaspettatamente, però, il ragazzo deciderà di tornare da sua madre Silvia. La donna sarà estremamente felice di essersi riappacificata con il figlio e non potrà fare a meno di ringraziare Luciano e la sua nuova compagna per essere riusciti a convincerlo a prendere questa decisione. La protagonista, però, è ignara che Clelia sia in attesa di un figlio. Ad un certo punto, però, le due donne si troveranno da sole e la Calligaris avrà un malore.

Beatrice vuole che Agnese torni al Paradiso delle signore

Silvia immediatamente si prodigherà per aiutarla e si mostrerà anche profondamente preoccupata per lei. La compagna di Luciano, dal canto suo, comincerà a temere che la donna possa scoprire tutto della gravidanza. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 26 gennaio, vedremo che Rocco parlerà con Irene e avrà il sospetto che la sera prima la ragazza gli abbia organizzato una serata romantica.

Lei, però, negherà spudoratamente per la vergogna di essere stata involontariamente bidonata. Beatrice, invece, comprenderà la gravità della situazione che si sta verificando a casa Amato, a causa della figura opprimente di Giuseppe. Per tale ragione, deciderà di parlare con Vittorio allo scopo di trovare un modo per permettere ad Agnese di tornare al suo lavoro al grande magazzino.