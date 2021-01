GF Vip: gli autori lasciano per sbaglio il collegamento aperto con la Casa, la frase su Tommaso Zorzi che non si doveva sentire

Gli autori del GF Vip non sono perfetti e a volte commettono qualche sbaglio o distrazione. Ecco che cosa è successo qualche ora fa

GF Vip: gli autori lasciano per sbaglio il collegamento aperto con la Casa

Il Grande Fratello Vip è un programma molto discusso ma è il reality di punta di Canale 5 al quale lavorano tantissime persone. La produzione del programma è formata da autori, medici, psicologi che però non sono sempre perfetti e qualche volta sbagliano o si lasciano sfuggire qualche distrazione.

Più di una volta anche il pubblico da Casa si sarà accorto, guardando la diretta, che i concorrenti rimangono perplessi dalle comunicazioni degli autori. Questi, a volte, si dimenticano di chiudere il collegamento con la Casa e i concorrenti riescono a sentire cose che non dovrebbero sentire.

Questo è accaduto anche qualche ora fa quando dalla regia si è sentita chiaramente una frase su Tommaso Zorzi che sicuramente in Casa non si doveva sentire. Sia i concorrenti, ma anche gli utenti e i telespettatori si stanno chiedendo che cosa volesse dire quella frase. Ecco qui di seguito di che cosa si tratta.

Tommaso Zorzi dubbioso: che cosa significa quella frase?

In questi giorni i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di sentire le loro famiglie. Infatti, in Casa c’è un clima molto teso per la comunicazione dell’ulteriore prolungamento del reality. Abituati all’idea di finire il programma l’8 febbraio, sono stati messi di fronte ad un prolungamento ulteriore di circa due settimane. Molti di loro, che sono nel programma da settembre, iniziano a non farcela più.

Tommaso Zorzi, in particolare, ha avuto modo di sentire la mamma. Quest’ultima lo ha incoraggiato a rimanere ma ha anche detto che se non ce la fa più e vuole ritirarsi lo capisce. Mentre l’influencer era pensieroso e triste per questa conversazione dalla regia si è sentita una frase: “Vi ricordo che non dobbiamo…evitare i contatti proprio anche esterni con Tommaso“. I concorrenti si sono guardati tra loro e si sono chiesti: ma che cosa significa questa frase? Ovviamente, come ha detto subito Pierpaolo, era un qualcosa che non dovevano sentire.

Nel web si stanno chiedendo che cosa hanno in mente di fare gli autori con Tommaso. Forse volevano dire di preservarlo da commenti, urla esterne visto il suo stato d’animo? Voi che cosa ne pensate?