Asia Argento e Fabrizio Corona foto spinte sui social: cosa ci sarebbe dietro questa “sceneggiata” (FOTO)

In queste ore stanno impazzando sul web le foto spinte di Asia Argento e Fabrizio Corona. I due hanno avuto un flirt diverso tempo fa che, tuttavia, si è estinto dopo qualche notte di passione. A breve, inoltre, l’ex re dei paparazzi sarebbe dovuto convolare a nozze con Lia Del Grosso ma, a quanto pare, sembra sia successo qualcosa.

Sui profili Instagram di Asia e Fabrizio, infatti, sono apparse delle immagini alquanto provocatorie, che hanno sollevato un grosso polverone tra gli utenti dei social. Negli scatti sono presenti anche dei baci e delle coccole parecchio affettuose. Che ci sia stato un ritorno di fiamma?

La foto criptica di Asia Argento

Ciò che in molti si stanno chiedendo in questo momento è: tra Asia Argento e Fabrizio Corona c’è stato un ritorno di fiamma? Il sospetto è nato in seguito alla pubblicazione di alcune foto sui social dei diretti interessati. A tarda notte, infatti, la figlia del noto registra ha pubblicato uno scatto in cui è seduta sulle gambe dell’ex re dei paparazzi intenta a dargli un bacio sulle labbra. La donna ha commentato quest’immagine scrivendo: “Celebrate”.

Moltissimi utenti dei social hanno commentato l’accaduto e si sono duramente scagliati contro i due protagonisti. In particolar modo, la maggior parte delle persone ritiene che questa sia solo una sceneggiata per pubblicizzare il nuovo libro di Asia. Creare un po’ di rumors attorno al personaggio, in occasione del lancio di un nuovo lavoro, è certamente una strategia che ha sempre funzionato nel mondo dello showbiz. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento)

La dedica provocatoria di Fabrizio Corona

Ad ogni modo, a fomentare ancor di più la curiosità dei fan ci ha pensato Fabrizio Corona, il quale ha scritto delle dediche per Asia Argento. Il protagonista, infatti, ha condiviso non solo questa, ma anche altre foto un po’ più spinte che ritraggono lui e l’Argento in atteggiamenti intimi. Corona, inoltre, ha aggiunto anche il seguente commento: “The show must go on”. Queste parole sono state interpretate da molti come un chiaro segnale di riavvicinamento tra i due.

Tuttavia, che ne sarà del matrimonio dell’ex paparazzo e Lia Del Grosso? Solo qualche settimana fa sono state diffuse le immagini delle pubblicazioni, pertanto, i due si sarebbero dovuti sposare a breve. Le nozze ci saranno ugualmente? Quando c’è di mezzo Fabrizio Corona nulla è mai detto.