Amici 20: Arisa furiosa con Rudy Zerbi, lo sfogo della cantante

Non corre buon sangue tra i due insegnanti del talent. Ecco l’ennesimo scontro dopo quello che ha deciso di fare Zerbi

Amici 20: è scontro tra Arisa e Rudy Zerbi

Chi sta seguendo in modo costante Amici 20 si è accorto che tra Arisa e Rudy Zerbi non c’è molta sintonia. I due insegnanti non si trovano mai d’accordo sul giudizio da dare agli allievi. Arisa è molto più elastica e incoraggia i suoi concorrenti, cosa che Zerbi non approva. Secondo lui bisogna essere più schietti e categorici per il loro bene.

Arisa e Rudy Zerbi si sono scontrati più volte sui voti espressi, su Arianna, su Raffaele. Secondo lui gli allievi di Arisa non sono adatti a rimanere nella scuola e sta quindi provando a metterli in difficoltà. L’ultima azione mossa da Zerbi ha mandato su tutte le furie Arisa. Ecco che cosa è successo in questi giorni.

Zerbi ostacola Raffaele: Arisa furiosa

Nei daytime di Amici 20 di questa settimana abbiamo visto Rudy Zerbi chiedere una particolare votazione. La classifica determinata dal televoto di sabato scorso per lui non è stata sufficiente e quindi ha deciso di chiedere a tutti i concorrenti della scuola un parere sul quarto, quinto e sesto posto della classifica, ovvero i brani di Enula, Aka7even e Raffaele.

Dalla votazione dei ragazzi sono emersi a pari merito i brani di Enula e Aka7even e questo ha gettato Raffaele nello sconforto. Rudy Zerbi ha voluto dimostrargli che tanti ragazzi non apprezzano la sua canzone e che deve stare attento a chi lo circonda.

Inoltre, dal momento che i ragazzi non hanno votato per la sua canzone, l’insegnante ha chiesto alla produzione di non far uscire il suo inedito sulle piattaforme digitali come era previsto. Il ragazzo ha raccontato poi tutto ad Arisa in sala e la cantante ha avuto una reazione molto dura.

Arisa ha trovato che l’azione di Rudy Zerbi sia stata davvero scorretta: “Non so neanche se si possa fare una cosa del genere“, ha detto evidentemente contrariata. Poi ha aggiunto: “Lui vuole solo rompere le p***e a me, ma a lui cosa c***o gli cambia se la canzone esce o no? Tanto sono quelli da casa che decidono di ascoltare o meno il brano“. La produzione ha rifiutato la richiesta di Rudy Zerbi e Il sole alle finestre di Raffaele è uscito ma sappiamo che la questione continuerà nella puntata del sabato.