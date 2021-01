Oroscopo 23 gennaio 2021: Bilancia e Scorpione pieni di energia

L’Oroscopo del 23 gennaio 2021 evidenzia una grande energia per i nati sotto il segno di Bilancia e Scorpione. I Gemelli stanno trascurando un po’ la sfera sentimentale

Previsioni 23 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Se in amore le cose non stanno andando esattamente nel modo che avevate sperato, non preoccupatevi, ci sarà tempo di rimediare. La carriera, invece, sembra andare a gonfie vele. Non abbassate mai la guardia e, soprattutto, non abbiate la sensazione di essere “arrivati”, c’è sempre da imparate.

Toro. In questo periodo vi sentite particolarmente sereni con voi stessi. In campo sentimentale siete alla ricerca di rapporti tranquilli e stabili che confermino ulteriormente le vostre sicurezze. Sul lavoro non amate sentirvi sotto esame e quando questo accade tendete a reagire con permalosità.

Gemelli. Periodo molto positivo per cimentarvi in nuove esperienze, sia professionali sia personali. Siete desiderosi di qualche novità, ma fate attenzione a non trascurare quello che possedete in questo momento. In amore il partner potrebbe sentirsi un po’ messo da parte.

Cancro. Voi, più di tutti, avete bisogno di staccare un po’ la spina e rilassarvi. L’Oroscopo del 23 gennaio 2021, infatti, vi esorta a dedicarvi un po’ di più alla cura e al benessere di voi stessi. Troppe volte pensate agli altri, trascurando i vostri interessi, ebbene, questo è il momento di essere un poco “egoisti”.

Leone. Oggi potrebbe sorgere qualche diverbio in campo professionale. Non badateci troppo e cercate di farvi scivolare maggiormente le cose addosso. Non smettete di inseguire i vostri obiettivi. Anche se questo non è un periodo estremamente florido, tempi migliori arriveranno presto.

Vergine. Momento di stanchezza per i nati sotto questo segno. Se vi siete molto affaticati durante la settimana, essere defaticati è del tutto normale. Cercate di ritagliarvi qualche momento romantico da trascorrere con il partner o con le persone a cui volete bene. Sono favorite le nuove conoscenze.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo molto produttivo per voi. Specie in campo professionale state cominciando a sentirvi appagati e realizzati. Ad ogni modo, tenete sempre i piedi ben saldi per terra. Va bene fantasticare un po’, ma non bisogna mai abbassare la guardia. In amore, invece, dovete essere più presenti.

Scorpione. I nati sotto questo segno son pieni di entusiasmo e spirito d’iniziativa, specie in campo professionale. Questa condizione potrebbe spingervi ad accettare più incarichi di quanti, in realtà ne riuscireste a portare a termine. Non affaticate troppo il vostro corpo e la vostra mente.

Sagittario. L’Oroscopo del 23 gennaio vi esorta a tenere duro e a mantenere la calma. Oggi potreste sentire il peso accumulato di tutto lo stress della settimana, ma cercate di non rovinare questi giorni con preoccupazioni inutili. Riposatevi, perché le prossime settimane saranno particolarmente intense e produttive.

Capricorno. Oggi dovete fare il possibile per trovare il giusto equilibrio tra la mente e il cuore. In questo periodo potreste sentirvi un po’ confusi; da un lato proverete a reprimere le emozioni, mentre dall’altro ne verrete travolti. Specie sul lavoro è necessario mantenere un aspetto professionale.

Acquario. La giornata potrebbe riservarvi qualche sorpresa inattesa. Siete inclini al rischio e a cimentarvi nelle nuove esperienze. Solitamente siete abbastanza razionali, ma in questo periodo l’influsso di Giove modificherà questo vostro aspetto caratteriale. In campo professionale siete molto esigenti con voi stessi.

Pesci. Approfittate di questo fine settimana per staccare un po’ la spina e mollare la presa da tutte le faccende che vi tengono impegnati quotidianamente. Potreste sentirvi un po’ stanchi, pertanto, dedicate del tempo alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Se siete single, non siate timidi e cimentatevi nelle nuove conoscenze.