GF Vip, Giulia Salemi e la stoccata a Francesco Monte: “Mai avuto un’intesa come con Pierpaolo Pretelli”

Giulia Salemi si dichiara a Pierpaolo Pretelli?

Da oltre un mese Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’influencer italo-persiana è sempre più certa dei suoi sentimenti per l’ex Velino di Striscia la Notizia. Dopo il primo approccio e la conoscenza, ora sembra che stia nascendo un amore, nonostante le critiche iniziali dovute alla presenza ingombrante di Elisabetta Gregoraci.

Per tale ragione, di recente la figlia di Fariba si lascia andare parlando del 30enne lucano, lanciando anche una frecciatina velenosa all’ex fidanzato Francesco Monte, conosciuto e amato anch’esso nell’appartamento più spiato d’Italia.

I dubbi iniziali dell’influencer italo-persiana

È innegabile che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una bellissima coppia di innamorati. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 in queste ultime settimane ha ottenuto molti consensi, nonostante i cosiddetti Gregorelli si fossero affezionati al 30enne lucano ed Elisabetta Gregoraci. Infatti, questi fan avrebbero voluto che la soubrette calabrese e l’ex Velino di Striscia la Notizia si mettessero insieme.

Nonostante la 40enne abbia lasciato la casa più spiata d’Italia da oltre un mese, il suo ‘fantasma’ ha aleggiato nell’appartamento, mettendo in crisi l’influencer italo-persiana. Il motivo? Quest’ultima non era certa se Pierpaolo fosse sinceramente coinvolto dal loro amore.

Con il passare dei giorni, però, la ragazza si è resa conto che il Pretelli sta facendo sul serio, lasciandosi andare alla passione. Dopo essere andato contro la sua famiglia che preferisce la Gregoraci, il 30enne ha fatto una promessa inaspettata alla sua dolce metà. Ovviamente la diretta interessata è rimasta a bocca aperta apprezzando molto il gesto di Pierpaolo.

Giulia Salemi lancia una frecciata velenosa a Francesco Monte?

Da qualche giorno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano molto più sereni e per tale ragione l’influencer si è lasciata andare a dichiarazioni importanti. Rivolgendosi al 30enne lucano ha detto che lei non è abituata a casi umani, uno dopo l’altro.

Ma l’intesa trovata con l’ex Velino non l’ha mai trovata con nessuno, è qualcosa di nuovo perché sono abbastanza simili. “Mai avuto un uomo “leone”, è puro e buono e sento che è senza secondi fine. È un padre di famiglia, crede realmente nei valori quelli importanti… Non mi sembra una persona che si sbronza e ci prova con tante ragazze per portarle a letto, lui ha una mentalità diversa ed è raro da trovare. È responsabile e veramente buono, non è un ragazzino perché quando deve fare l’uomo lo sa fare ma deve valerne la vita”, ha detto la ragazza. In molti l’hanno letta come una frecciatina velenosa ai danni del suo ex Francesco Monte. Quale sarà la reazione di quest’ultimo?