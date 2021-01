Uomini e Donne anticipazioni puntata di domani: Riccardo furioso, Giorgio va via

Domani pomeriggio, lunedì 25 gennaio, comincia una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne, pertanto, scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di domani. In tale occasione assisteremo ad un duro confronto tra Roberta e Riccardo.

Al trono classico, invece, si parlerà di Sophie, la quale è uscita in esterna sia con Matteo sia con Giorgio. Con il secondo, però, le cose non sono andate affatto bene, al punto che lui deciderà di andare via.

Anticipazioni puntata di lunedì: Riccardo si arrabbia

Le anticipazioni della puntata di domani pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo e Roberta avranno modo di confrontarsi. Dopo l’arrivo di Ida Platano in studio, infatti, la Di Padua è sembrata piuttosto nervosa. La donna non è stata felice di quello che ha visto, pertanto, chiederà a Riccardo delle spiegazioni. Lui non reagirà bene, pertanto, tra i due nascerà una lite parecchio accesa. Lo scontro si concluderà con il cavaliere che lascerà la sua postazione per tornare a sedersi nel parterre.

Al trono classico, invece, vedremo le due esterne di Sophie. La prima riguarda Matteo e i due hanno trascorso momenti abbastanza piacevoli. Il ragazzo è arrivato parecchio provato, in quanto deluso dalla tronista per aver baciato Giorgio senza mascherina. Il ragazzo non le ha voluto organizzare nessuna esterna particolare in quanto il suo unico obiettivo era quello di chiarire la situazione con lei.

Giorgio va via da Uomini e Donne

Dopo un po’ di dibattito, poi, i due si riappacificheranno e si scambieranno delle effusioni sempre con la presenza della mascherina. Successivamente, poi, andrà in onda l’esterna tra Sophie e Giorgio. La ragazza è arrivata parecchio arrabbiata in quanto ha accusato il corteggiatore di essere troppo noioso e di non intervenire mai nelle dinamiche che si creano in studio. Lui le aveva organizzato un momento divertente con l’utilizzo del karaoke, ma lei ha reputato la cosa parecchio inopportuna. La situazione è degenerata e i due si sono insultati.

Quando la linea tornerà allo studio, le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che i due discuteranno molto in puntata. Lei arriverà addirittura a dire di non aver provato molto durante il bacio che si sono scambiati la volta precedente. Anche se non ci fossero state le telecamere, infatti, lei non sarebbe andata affatto oltre. Queste parole faranno arrabbiare parecchio il ragazzo che, infatti, deciderà di andare via in modo iracondo.