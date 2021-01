Amedeo Goria ha avuto un incidente d’auto mentre si trovava con la figlia Guenda (FOTO)

Amedeo e Guenda Goria hanno avuto un piccolo incidente stradale

Negli ultimi mesi il giornalista sportivo Amedeo Goria è tornato alla ribalta grazie a Guenda e Maria Teresa Ruta. Infatti, la figlia e l’ex moglie sono delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex volto Rai però, nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un brutto episodio. Purtroppo è stato coinvolto ha dovuto in un incidente automobilistico mentre si trovava nella Capitale in compagnia della figlia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto ai due congiunti.

Paura per l’ex gieffina e il padre

Stando al racconto dei diretti interessati, il sinistro è avvenuto a Roma, nella zona signorile Prati, nella quale Amedeo Goria si trovava in compagnia della figlia Guenda, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 insieme alla madre Maria Teresa Ruta. Il giornalista sportivo e la ragazza si erano incontrati per pranzare insieme presso una trattoria della zona. Una volta concluso il pranzo, padre e figlia sono tornati nella propria vettura e, effettuando la retromarcia, l’ex volto dei programmi sportivi Rai ha investito un motorino.

Per fortuna l’impatto con il due ruote è stato lieve e nessuno dei veicoli coinvolti ha subìto seri danni. Nonostante tutto, l’ex gieffina e il genitore immediatamente dopo lo scontro, sono scesi dall’automobile e lei, stando alle foto rese note dai paparazzi, ha bruscamente inveito contro il papà. In più, tutti e due erano provvisti della mascherina, supporto per ostacolare la diffusione del virus. (Continua dopo la foto)

Il particolare rapporto tra Guenda ed Amedeo Goria

Come lei stessa ha più volte raccontato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ma anche nelle varie interviste, il rapporto tra Guenda Goria e il padre Amedeo è abbastanza complesso. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, infatti, la figlia di Maria Teresa Ruta ha parlato del legame con il genitore.

“Mi chiedo sempre se sbaglio.Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, come se poi fossi con lui tutti i giorni. È una vita che mi chiedo cosa sbaglio, vorrei che se lo chiedessero anche gli altri. Non ce la faccio più a giustificare, anche perché io non mi giustifico mai. Tante volte non si rende conto che è mio papà e, da figli, a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi ma che mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze”, ha detto l’ex gieffina.