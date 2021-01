Arianna David demolisce Antonella Elia: “Odia tutti. Odia le donne, gli uomini e sé stessa”

Arianna David contro Antonella Elia

Per l’ennesima volta Antonella Elia è finita al centro delle polemiche per le due opinioni spesso taglienti espressi con il suo ruolo al Grande Fratello Vip 5. In questa occasione contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane si è fatta avanti Arianna David, cara amica di Samantha De Grenet, attualmente concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La bionda opinionista continua ad essere criticata per le sue affermazioni disarmanti e prive di ogni tipo di censura. Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa durante lo scontro con la soubrette romana, chiamandola pure La Regina del Gorgonzola. Una lite in diretta che ha indignato il pubblico, spingendo lo stesso conduttore a scusarsi per quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Per l’ex Miss Italia l’opinionista del GF Vip 5 odia tutte le donne

Chi segue Mattino 5 sa perfettamente che più volte Arianna David ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci e Samantha De Grenet, entrambe sue amiche. In occasione dell’acceso confronto tra la gieffina romana e Antonella Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di intervenire pubblicamente per attaccare duramente l’opinionista.

Prima di lei hanno espresso il loro giudizio negativo anche Francesca Cipriani ed altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ad esempio, anche Filippo Nardi, dopo la squalifica dal reality show di Canale 5, si era scagliato contro la collega di Pupo. Per il conte inglese l’ex ragazza di Non è la Rai è colpevole di criticare senza pensare, ma anche pronta ad ammonire chiunque critichi lei.

Arianna David affonda Antonella Elia

In una recente intervista ad un noto magazine di gossip, Arianna David si è scagliata duramente contro Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Una vera e propria sfuriata verso la donna: “Antonella odia tutti. Odia le donne, gli uomini e se stessa”.

Dopo tale attacco, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex Miss Italia ha anche criticato la mancanza di tatto della donna. Per tale ragione le ha rivolto in modo indiretto un invito a concentrarsi di più sulla sua persona, invece di scagliarsi con tutta la dua rabbia e perfidia contro gli altri.