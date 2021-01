Ex gieffina contro gli autori del GF: “In confessionale ti fanno il lavaggio del cervello, dopo ho sofferto di depressione” (FOTO)

Lidia Vella al Grande Fratello Vip 2015

In questi vent’anni di messa in onda ne sono passati a centinaia all’interno della casa del Grande Fratello. Ad esempio sei anni fa la catanese Lidia Vella partecipò al reality show di Canale 5 insieme alla sorella gemella Jessica. Fu l’ultima edizione del GF condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo di lei solo versioni Vip e un paio Nip guidate da Barbara D’Urso.

Il percorso della ragazza all’interno della casa più spiata d’Italia durò poco dato che uscì dopo solo quattro settimane di permanenza. Un mese vissuto insieme alla consanguinea ma anche con l’ex fidanzato Alessandro Calabrese. Quest’ultimo infatti, proprio lì dentro iniziò a flirtare con Federica Lepanto, nemica della siciliana e poi vincitrice dell’edizione 2015.

Lo sfogo di Lidia Vella

Attraverso il suo account Instagram, recentemente Lidia Vella si è tolta qualche sassolino dalle scarpe puntando il dito contro gli autori del Grande Fratello. In pratica, l’ex gieffina catanese ha detto che quest’ultimi le hanno fatto il lavaggio del cervello. “Ho avuto davvero una storia durata quasi tre anni prima del programma con quella persona [Alessandro Calabrese, ndr], lì eravamo lasciati da due… Era organizzata dagli autori ma a nostra insaputa”.

Ma non è finita qui, ad un’altra domanda fatta dai follower, la donna ha risposto così: “Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… Prima t’indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello… Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, ed io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni”. (Continua dopo le foto)

Parla Piera Fiorillo, la psicologa del GF Vip

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Piera Fiorillo, ovvero la psicologa del Grande Fratello. Quest’ultima ha spiegato qual è la ragione più ricorrente che manda in crisi i concorrenti vip e qual è, invece il motivo per la quale viene cercata.

“Quando ci si sente traditi, quando si rompono i legami che si sono instaurati o quando viene meno un legame nel quale hanno creduto. A quel punto subentra lo smarrimento e, poi, la crisi. Nella condizione di isolamento ogni legame è sopravvivenza. Quando mi cercano? Capita quando le emozioni prendono il sopravvento e avvertono confusione tra il piano reale e il piano emotivo. La richiesta, anche inconsapevole, è che questi due aspetti vengano riequilibrati”, ha riferito il medico.