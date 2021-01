GF Vip temporale su Roma, la Casa si allaga. Giulia Salemi: “Scappiamo, ho paura…” (FOTO)

Paura al Grande Fratello Vip 5: ecco ocsa è successo

Momenti di grande paura ed apprensione, venerdì sera, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tutto è partito quando un violento acquazzone si è abbattuto sulla Capitale. Ebbene sì, ad un certo punto sulla città di Roma è caduta pioggia, grandine e acqua in quantità.

Tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 in quel momento si trovano in veranda a parlare, quando il temporale si abbatte sull’appartamento più spiato d’Italia. Da qual momento in poi c’è stato un vero e proprio fuggi fuggi generale. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

Pioggia, grandine e vento spaventano i concorrenti del GF Vip 5

Dopo che sulla casa del Grande Fratello Vip 5 si è abbattuto un forte temporale, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha detto: “Mi sto bagnando, sta entrando l’acqua”. Pronta la risposta dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi: “Io ho paura, scappiamo”. E poi, come se non fosse abbastanza tutta la pioggia e la grandine caduta, è arrivato anche un colpo di vento che ha aperto la porta finestra della casa e fa entrare altra acqua.

A quel punto i coinquilini dell’appartamento di Cinecittà sono corsi immediatamente in salotto. “Ma non è che crolla?”, si è chiesta la figlia di Fariba. Ma l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli l’ha prontamente rassicurata: “Non crolla, ci bagnamo solo”. (Continua dopo la foto)

Temporale sul GF Vip: ci sono dei precedenti

Non è la prima volta che accade qualcosa del genere nella casa di Cinecittà. Ad esempio, un nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale nell’ottobre del 2018 mese a forte rischio l’incolumità degli inquilini. Un temporale che danneggiò il giardino, così come la veranda colpita da diverse infiltrazioni d’acqua.

Qualcosa di simile era avvenuto qualche mese prima quando per un temporale il tetto dell’appartamento ha subìto dei seri danni. Infine, l’anno successivo un nubifragio si è abbattuto su Roma, in particolare dove si trova la famosa Casa causando alcuni danni.