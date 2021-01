DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni 25 gennaio: Aysun e Mekvibe vengono arrestate (FOTO)

ììDay Dreamer – Le Ali del Sogno torna nella fascia pomeridiana

Ebbene sì, nonostante i vari cambi di programmazione Canale 5 continua a puntare su DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo scorso 22 gennaio 2021, infatti, dagli account social di Qui Mediaset, è stato diffuso un annuncio davvero incredibile. Da lunedì prossimo, ovvero 25 gennaio, la soap opera turca con Can Yaman e Xemet Ozdemir andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16:35 subito dopo la il daytime del Grande Fratello Vip 5.

Una promozione alla fascia pomeridiana, in cui la serie tv si fece conoscere l’estate scorsa. Un’occupazione in cui ha consolidato il proprio successo al posto del dating show Uomini e Donne. Un successo che spinse Mediaset a non mettere in pausa lo sceneggiato a fine estate, ma a proseguirne la messa in onda nei fine settimana e poi promossa anche in prime time. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset)

Anticipazioni DayDreamer di lunedì 25 gennaio 2021

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Ihsan presenterà un suo prodotto che fa passare per “biologico”, ma che invece provocherà un’intossicazione nell’intero quartiere. Ovviamente tale scandalo spingerà tutte le donne a protestare fino a denunciare Aysun e Mekvibe. Le due donne, infatti, verranno portate in Commissariato e dopo un lungo interrogatorio saranno rilasciate.

Intanto, tutti cercheranno il truffatore Ihsan, che naturalmente ha fatto perdere le sue tracce. Successivamente CeyCey, pressato dalla nonna, avrà un’idea geniale, ovvero quella di organizzare un finto matrimonio con Ayhan. Quest’ultima però, per una serie di equivoci si convincerà che il matrimonio sia vero. Sanem e Yigit sfideranno Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un rinomato chef.

Il Segreto di Puente Viejo passa solo alla domenica pomeriggio

Quindi, DayDreamer – Le Ali del Sogno va ad occupare la fascia che fino ad oggi era de Il Segreto di Puente Viejo, che si sta avviando verso la conclusione. Di conseguenza, che fine farà la soap opera iberica?

Ricordiamo che quest’ultima a sua volta protagonista negli anni passati di una programmazione che ha occupato quasi tutte le fasce diurne e serali del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Quindi resterà in onda alla domenica pomeriggio fino alla conclusione prevista per febbraio.