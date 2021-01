Belen Rodriguez incinta, arriva la reazione di Stefano De Martino: “Non l’ha presa bene…”

Belen Rodriguez sarebbe incinta di Antonino Spinalbese

Da giorni sul web e sulle varie riviste di pettegolezzi gira con insistenza la voce su una presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez. La soubrette argentina sarebbe incinta del fidanzato Antonino Spinalbese, conosciuto lo scorso giugno. Nonostante i due hanno iniziato una storia sentimentale da così poco tempo sembrano essere innamorati più che mai.

Al momento i due futuri genitori non hanno confermato, ma i rumor sono sempre più insistenti. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’ulteriore conferma dello stato interessante della conduttrice di Tu sì que vales. Quest’ultima infatti, in una foto condivisa sul suo seguitissimo account Instagram la si vede con bracciale anti nausea. Più conferma di questa. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto negli ultimi giorni.

Il matrimonio naufragato con Stefano De Martino

Ma in tutto questo, come la sarà stata la reazione di Stefano De Martino, suo ex marito e padre del figlio Santiago? Ricordiamo che i due si erano lasciati tre anni fa e nella primavera del 2019 erano tornati insieme per la gioia di tutti i fan della coppia. In quei mesi addirittura si parlava di un secondo matrimonio in una chiesetta di Ibiza e la possibilità di dare al loro bambino un fratellino o una sorellina.

Un sogno che si è infranto durante la quarantena visto che in quel periodo i due si sono lasciati e stavolta definitivamente. Infatti, in estate la soubrette argentina ha conosciuto l’hair stilyst e fotografo Antonino Spinalbese e sin da subito è stato amore.

La reazione di Stefano de Martino alla seconda gravidanza di Belen Rodriguez

La voce di una possibile seconda gravidanza di Belen Rodriguez sarebbe arrivata anche all’orecchio dell’ex marito Stefano De Martino e papà di Santiago. Secondo alcune fonti vicine al conduttore di Stasera Tutto è Possibile, quest’ultimo non l’avrebbe affatto presa bene.

D’altronde, il ballerino napoletano e la soubrette argentina sono stati insieme fino alla scorsa primavera e chissà che il ballerino non avesse intenzione di riconquistarla per rimettersi insieme. Visto i nuovi risvolti, sarebbe la fine per la storia tra Stefano e Belen. E in tutto questo come l’avrà presa il piccolo Santiago per l’arrivo di un nuovo bimbo in famiglia?