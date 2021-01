GF Vip, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbero andare a convivere dopo il reality show

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta pronti ad andare a vivere insieme

Senza ombra di dubbio il Grande Fratello Vip 5 verrà ricordato a lungo per via della sua durata. Infatti, partito lo scorso settembre andrà avanti sino alla fine del prossimo mese di febbraio, per la bellezza di oltre cinque mesi. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, visto il nuovo prolungamento in settimana si sono messi in contatto con i familiari per avere un po’ di conforto e di sentirsi meno soli.

E se Stefania Orlando ha parlato col marito Simone Gianlorenzi e Rosalinda Cannavò con la sorella, Andrea Zelletta ha contattato la storica fidanzata Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la telefonata ha comunicato a tutti i suoi follower la possibilità di andare a convivere con il gieffino pugliese. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la ragazza.

L’ex corteggiatrice parla al telefono col fidanzato

Natalia Paragoni, ex volto del Trono classico di Uomini e Donne, recentemente ha avuto la possibilità di parlare col fidanzato Andrea Zelletta. Visto che il Grande Fratello Vip 5 si prolungherà per un altro mesetto, gli autori le hanno dato la possibilità di sentire al telefono l’uomo che ama.

Successivamente la giovane ha confidato la loro decisione in merito alla possibilità di prendere una casa. Ebbene sì, la coppia nata davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi potrebbe andare a vivere a Monza, in Lombardia. Stando alle sue dichiarazioni, la Paragoni si sarebbe già portata avanti visionando un appartamento.

Andrea Zelletta felice di andare a convivere con Natalia Paragoni

Stando al suo racconto, Andrea Zelletta ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa della sua fidanzata, dicendosi pronto a seguirla in qualsiasi posto. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5 e Natalia Paragoni, quindi, avrebbero superato nel migliore dei modi la possibile crisi per un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Infatti, all’interno della casa più spiata d’Italia la modella brasiliana Dayane Mello Ave a messo in giro la voce riguardante un tradimento della ragazza avvenuto la scorsa estate a Capri con un rampollo, ex compagno di scuola di Tommaso Zorzi. Quindi, una volta uscito dal reality show di Canale 5, il gieffino sarà ben felice di andare a convivere con la persona che ama.