Patrizia De Blanck fa infuriare la sicurezza del GF Vip: “L’hanno presa di peso”

Il clamoroso retroscena sulla Contessa Patrizia De Blanck

Senza ombra di dubbio Patrizia De Blanck è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, sin dal suo ingresso nell’appartamento più spiato d’Italia la Contessa romana ha fatto divertire il pubblico da casa ma anche i coinquilini grazie al suo linguaggio spesso colorito e le sue battute. Ma non è finita qui, infatti si è parlato molto della sua stanza da letto dei segreti, ma anche i vari siparietti con Enock Barwuah e le liti con Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.

A quanto pare, però, la nobildonna anche fuori dalla casa di Cinecittà abbia continuato a dare spettacolo. Pare che la madre di Giada avrebbe fatto irritare la sicurezza del reality show di Canale 5. Stando a quanto riferito da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, l’ex gieffina durante il nero pubblicitario avrebbe distribuito agli spettatori presenti nello studio delle caramelle. Il giornalista ha raccontato anche che l’80enne sarebbe stata riportata di peso al suo posto.

Il racconto di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia in un nuovo appuntamento di Casa Chi ha svelato un clamoroso retroscena che riguarda la Contessa romana. “Mi raccontano che Patrizia De Blanck ha portato da casa sua dei dolci. Poi durante la pausa pubblicitaria si è alzata e si è messa a distribuire alle persone presenti in studio, autori, al poco di pubblico presente, il mangiare come se fosse tutto normale”, ha fatto sapere il giornalista e autore televisivo.

Quest’ultimo inoltre, ha detto che c’è stata un’arrabbiatura abbastanza forte e le guardie l’hanno presa di peso e portata al suo posto e le hanno sequestrato le caramelle. Questo è quello che sarebbe successo quando non erano in diretta perché erano in nero.

Ex gieffina beve del vino e canta rap dietro le quinte del GF Vip 5

Ma non è finita qui, infatti non solo Patrizia De Blanck, pare che un’altra ex ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 abbia fatto discutere nel backstage dello studio telonato di Cinecittà

“Un’ex concorrente prima della diretta prende energia cantando del rap e bevendo molto vino. Lo fa dai camerini allo studio. Ieri le hanno dato un altro avvertimento. Se non la vedremo in studio significa che ha deciso di non andare più. Posso dirvi che è una molto rock”, ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi.