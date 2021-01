GF Vip, Elisabetta Gregoraci umiliata da Dayane Mello: “Ma si sono accorti che non c’è?” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci continua ad essere presente al GF Vip 5

I fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sanno perfettamente che Elisabetta Gregoraci non è più una concorrente da oltre un mese. Infatti, i primi di dicembre, dopo essere venuta a conoscenza del prolungamento del reality show di Canale 5, la soubrette calabrese e Francesco Oppini hanno deciso di mollare.

Quest’ultimo è andato via immediatamente mentre l’ex moglie di Flavio Briatore dopo aver trascorso l’ultimo week end con l’amico speciale Pierpaolo Pretelli. E se la 40enne non vedeva l’ora di riabbracciare il figlio Nathan Falco per trascorrere il Natale con lui, l’ex Velino di Striscia la Notizia non ha perso tempo a cadere tra le braccia di Giulia Salemi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente che riguarda lei.

Striscioni aerei per Elisabetta Gregoraci sul cielo di Cinecittà

Nonostante la sua assenza, Elisabetta Gregoraci continua a fare colpo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. I suoi numerosi fan, infatti, sembra non si siano rassegnati al suo addio al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Sabato pomeriggio infatti, sopra Cinecittà sono passati due striscioni aerei con messaggi di affetto indirizzati alla soubrette calabrese. Il primo recitava: “EG per te 2 milioni di cuori, x Antonella chi?”. Con molta probabilità si riferiva alle varie discussioni tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’opinionista Antonella Elia. (Continua dopo il video)

La reazione di Dayane Mello e Stefania Orlando

Ma non è finita qui, infatti sul secondo striscione c’era scritta la seguente frase: “EG più bella cosa non c’è, fan”. Ma questi continui messaggi pare che abbiano fatto storcere il naso ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. “Ma si sono accorti che non c’è più nella casa?”, ha affermato della modella brasiliana Dayane Mello.

Immediatamente dopo è arrivato anche il commento piccato di Stefania Orlando: “Ma non capisco perché li mandano qui, che scrivessero sui social”. In tutto questo, non ha proferito parola l’influencer italo-persiana Giulia Salemi, che dopo aver visto gli aerei si è limitata a dire: “Io vado dentro, ho freddo”. E Pierpaolo Pretelli? A quanto pare no comment.