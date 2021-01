GF Vip, Carlotta Dell’Isola perché non spicca? Il fidanzato Nello spiega il motivo

Carlotta Dell’Isola considerata il ‘comodino’ femminile del GF Vip 5

Circa un mese fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sono entrati tre nuovi inquilini: Mario Ermito, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. I primi due sono già stati eliminati dal televoto mentre la terza continua a rimanere in gioco anche se il pubblico difficilmente la vede coinvolta nelle dinamiche del programma. I fan delle trasmissioni di Maria De Filippi erano molto felici dell’arrivo della ragazza romana nel reality show di Canale 5.

Ma ad oggi la sua partecipazione è stata un vero e proprio fiasco causando la delusione dei telespettatori. L’ex protagonista di Temptation Island è riuscita ad essere più anonima più di Enock e Andrea Zelletta. Per quale motivo? A svelare l’arcano ci ha pensato una persona che la conosce benissimo.

Il fidanzato spiega perché non emerge al GF Vip 5

Il fidanzato di Carlotta Dell’Isola, ovvero Nello Sorrentino, in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi, ha spiegato perché la gieffina non riesce ad emergere al Grande Fratello Vip 5.

“Sono contesti totalmente diversi. A Temptation Island Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi. Adesso al Grande Fratello Vip la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori”, ha detto l’ex partecipante del format estivo di Canale 5

Nello Sorrentino vuole sposare Carlotta dell’Isola

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Nello Sorrentino ha riferito che vuole chiedere a Carlotta Dell’Isola di sposarlo, ma aspetta che lei esca dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Strano che il ragazzo non voglia approfittare di tale vetrina per farle la proposta in diretta davanti a milioni di telespettatori.

“L’intenzione c’è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Anzi, lo dico nero su bianco: Carlotta ti sto aspettando a braccia aperte! Preferisco farlo in forma privata. Oggi, con il problema del Covid, sarei costretto a farle la proposta dietro a un vetro, ma queste cose non mi piacciono. Adoro fare le cose in grande, e anche la promessa sarà così”, ha concluso il ragazzo.