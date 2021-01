GF Vip, l’indiscrezione: “Beve molto prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla”

Ex gieffina beve molto prima della diretta

A quanto pare nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip ci sarebbe una donna considerata ‘molto rock’ che farebbe delle cose strane prima della diretta del lunedì. In pratica, stando a delle indiscrezioni, che vippona ormai uscita dalla casa più spiata d’Italia, beve molto e ascolta musica rap. Di conseguenza, ogni volta metterebbe in forte imbarazzo la produzione del reality show di Canale 5 per il suo comportamento scorretto.

Per tale ragione, stando a quello che ha riferito il noto giornalista Gabriele Parpiglia, firma del magazine Chi e collega di Alfonso Signorini, le è stato dato un ultimatum: “O smetti di bere o ti cacciamo”. E chi sarebbe questo personaggio televisivo? Andiamo a vedere nel dettaglio quali indizi sono stati dati dall’autore televisivo.

Un’ex concorrente del GF Vip 5 potrebbe essere cacciata dallo studio

Sembra proprio che si tratti di un’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 che continua ad andare nello studio di Cinecittà e alza il gomito prima del live su Canale 5. Al momento non è stata resa nota la sua identità e difficilmente lo scopriremo, ma al prossimo appuntamento l’assenza di qualcuno potrebbe essere un indizio fondamentale.

A quanto pare, che gestisce il programma prodotto da Endmol Shine Italy non sopporta più di assistere a scene del genere. Di conseguenza sarebbe pronto a cacciarla dallo studio se non dovesse smettere di bere vino all’interno dei camerini e prima di andare in onda. “È una molto rock”, ha fatto sapere Gabriele Parpiglia durante l’ultima diretta di Casa Chi. Ovviamente sul web è scattato il toto-nome.

I gieffini veterani parlano con i propri cari al telefono

Nel frattempo continua la programmazione del Grande Fratello Vip 5 che dovrebbe concludersi il 26 febbraio 2021. Per tale ragione, visto lo stato d’animo dei concorrenti veterani, gli autori hanno deciso di dargli la possibilità di parlare con i propri cari attraverso una telefonata.

Intanto, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi minacciano di lasciare la casa più spiata d’Italia perché sono stanchi e non riescono più a stare rinchiusi dentro quelle quattro pareti. Cambieranno idea o il pubblico del reality show vedrà il loro abbandono? Staremo a vedere nelle prossime ore.