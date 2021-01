Uomini e Donne, cavaliere confonde Ventura con Barbara D’Urso e la De Filippo lo censura

Gemma Galgani e la storia finita con Maurizio Guerci

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che la scorsa settimana su Canale 5 sono andate in onda le puntate nelle quali Gemma Galgani è rimasta di nuovo da sola. Ebbene sì, la frequentazione con Maurizio non è andata bene. I due protagonisti del Trono over erano partiti benissimo, addirittura prima di Natale la dama tornese si è concessa al cavaliere dimostrandogli di provare un forte sentimento nei suoi confronti.

Ma a distanza di un paio di settimane lui si è mostrato sempre più freddo al punto che l’ha lasciata con una telefonata. Una volta in studio, l’uomo si è giustificando dicendo che lei è troppo morbosa e pensante, di conseguenza lui non vuole donne del genere al suo fianco. Ovviamente non sono mancate le lacrime e le liti con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Gianluca è il nuovo cavaliere di Gemma Galgani

Nonostante questa triste parentesi, Gemma Galgani continua ad essere molto richiesta al parterre senior di Uomini e Donne. Infatti, nell’ultimo appuntamento del Trono over in studio si è presentato un nuovo cavaliere per la 71enne torinese. Si tratta del catanese Gianluca, di 45 anni e spasimante da sempre della donna.

Tuttavia, il siciliano si è reso protagonista di una bella gaffe confondendo due conduttrici televisive, ovvero Simona Ventura e Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione.

A Uomini e Donne censurato il nome di Barbara D’Urso: il motivo

L’errore del cavaliere Gianluca è nato dal divertente aneddoto raccontato per sottolineare quanto ci tenga a Gemma Galgani. Il 45enne catanese, infatti, ha rivelato ai presenti di essere una persona abbastanza religiosa e di essere andato in chiesa a pregare per la 71enne piemontese quando è venuto a conoscenza che era in procinto di sottoporsi all’operazione chirurgica ai denti fatta a Selfie – Le cose cambiano, un programma di Canale 5.

Ma a Uomini e Donne l’uomo ha nominato erroneamente Barbara D’Urso come conduttrice invece di Simona ventura. A quel punto, la regia con molta probabilità con il bene placido di Maria De Filippi, nonostante il chiarissimo labiale, ha censurato il nome di Carmelita, ma molti utenti hanno notato il bip. Ecco il video in questione: