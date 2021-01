GF Vip, tra Giulia e Pierpaolo è già finita, parla Veneziano: “Coppia già al passato remoto”

Salvo Veneziano contro tutti

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta giungendo al termine, tuttavia continuano le polemiche nei confronti del conduttore, gli autori ma anche sui concorrenti rinchiusi in casa. Oltre a Stefano Bettarini che avrebbe una causa con la produzione del reality show, anche Salvo Veneziano da settimane si scaglia contro tutti.

Il pizzaiolo siciliano ha il dente avvelenato contro Alfonso Signorini, reo di avergli voltato le spalle. Di recente però, l’ex gieffino ha fatto delle considerazioni anche su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al capolinea? Parla un ex gieffino

La coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nata al Grande Fratello Vip 5 è già scoppiata? A fare tale insinuazione ci ha pensato uno che le dinamiche del reality show di Canale 5 le conosce molto bene. Stiamo parlando di Salvo Veneziano che ultimamente ne ha per tutti, da Alfonso Signorini, agli autori per passare ad alcuni inquilini di questa attuale edizione. “Già passato remoto”, ha scritto il pizzaiolo siciliano sui social riferendosi ai due fidanzatini del GF Vip 5.

L’imprenditore essendo stato due volte concorrente, sia nel primo storico Grande Fratello e poi della sua versione vip la scorsa stagione, con tanto di squalifica per frasi sessiste, sa come funziona lì dentro. Per l’uomo lontano dalle pareti dell’appartamento di Cinecittà, non c’è futuro per l’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Le considerazioni di veneziano sulla coppia Pretelli-Salemi

A dire il vero in queste ultime settimane Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono mostrati molto affiatati. Allora, per quale motivo Salvo Veneziano ha fatto questa supposizione? L’ex concorrente del GF e del GF Vip 4 ha esaminato l’esilarante faccia a faccia in giardino tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia. In pratica, l’influencer italo-persiana e il 30enne lucano hanno elencato i luoghi in cui vorrebbero andare una volta terminato il reality show di Canale 5.

“Brasile, Africa, Thailandia, New York e Australia”, ha assicurato l’ex Velino di Striscia la Notizia. Mentre la modella è apparsa più enigmatica: “Los Angeles, l’Africa, un safari dell’Africa. Poi il deserto, Marocco o Abu Dhabi, quel posto dove si vede l’aurora boreale, con l’oblò di ghiaccio, Is-is-Islanda? E quel posto dove c’è il mare rosa, dove ci sono i porcellini di mare, in Polinesia?”.