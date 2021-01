DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 26 gennaio: Can rapisce Sanem

Secondo appuntamento pomeridiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Giungono delle ottime notizie per tutti i telespettatori italiani di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, da oggi lunedì 25 gennaio 2021 la serie tv torna in onda tutti i giorni, compreso il martedì in prima serata sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ebbene sì, dopo numerosi cambi di programmazione la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir torna ad occupare la fascia pomeridiana di Canale 5 e la prima serata del martedì. Nello specifico, l’appuntamento con lo sceneggiato è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:35 circa fino alle 17:00 per poi passare la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nell’episodio pomeridiano di martedì 26 gennaio 2021.

Can rapisce Sanem

Le anticipazioni della puntata pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Can sequestrerà Sanem e la porterà in una casa su una montagna innevata. Lo scopo del fotografo sarà quello di costruire un dialogo costruttivo con la donna che ama. Ma proprio perché la Aydin è una ragazza abbastanza testarda e non ama fare le cose per forza, si rifiuterà categoricamente di parlare col Divit.

Successivamente, quando il protagonista maschile sella serie tv uscirà un attimo per raccogliere la legna, l’aspirante scrittrice scapperà via. Purtroppo finirà la benzina proprio mentre si troverà sperduta in mezzo ai monti. Cosa farà la sorella più piccola di Leyla?

Incomprensioni tra Osman e Layla e CeyCey e Ayhan

Gli spoiler dell’appuntamento pomeridiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 26 gennaio 2021, rivelano che solamente dopo alcune ore Can riuscirà a trovarla. A quel punto l’affascinante fotografo la porterà in una casetta dove passeranno insieme la notte. Nel frattempo, il caotico CeyCey si ritroverà in trappola dopo la proposta di matrimonio fatta ad Ayhan.

Lui voleva solo far credere a sua nonna l’intenzione di sposarsi ma in realtà tale circostanza è nata da un malinteso. Intanto, continueranno anche gli equivoci anche tra Osman e Leya che saranno sempre più distanti. Cosa accadrà dopo? Per saperlo basta guardare la puntata serale. Infatti, alle 21:40 subito dopo Striscia la Notizia verranno trasmessi tre nuovi episodi in prima tv assoluta, ovvero il 106-107 e 108.