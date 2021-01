Serena Enardu, bruciata l’auto dell’ex tronista di Uomini e Donne: è la seconda volta (FOTO)

Atto intimidatorio per Serena Enardu

Nella notte di sabato c’è stato un attentato incendiario ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne ed imprenditrice Serena Enardu. Quest’ultima si è resa nota anche per aver partecipato a programmi Mediaset come Temptation Island e Grande Fratello Vip 4.

Stando alle prime ricostruzioni, è stata incendiata la sua vettura, una Land Rover, che era parcheggiata vicino alla sua abitazione a Quartu Sant’Elena, un comune nella città metropolitana di Cagliari. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Incendiata l’auto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Il triste episodio è avvenuto verso le 22:30 di sabato 23 gennaio 2021. Stando alle dichiarazioni degli inquirenti, qualcuno ha versato del liquido infiammabile sul veicolo di Serena Enardu e una volta appiccato il rogo è scappato via. Alcuni residenti del quartiere dove vive l’ex tronista di Uomini e Donne hanno visto l’incendio e hanno telefonato immediatamente il 115. Sul luogo, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu per fare le indagini. Per fortuna, nel giro di pochi minuti le fiamme sono state domate.

Al fianco della vettura le forze dell’ordine hanno trovato delle tracce di liquido infiammabile. A quel punto la polizia di Cagliari ha avviato le indagini per risalire agli autori dell’attentato incendiario. La scorsa estate la macchina dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 era stata già incendiata. (Continua dopo la foto)

Serena Enardu e Pago dono tornati insieme? Parla lei

E a proposito di Serena Enardu, nella giornata di sabato l’ex gieffina sul suo profilo Instagram ha annunciato il ritorno di fiamma con Pago. Si tratta di una coincidenza molto particolare quella che è andata a verificarsi nella serata, ovvero l’incendio della sua auto. I due, e soprattutto la donns ha collezionato una serie di antipatie dopo la partecipazione a Temptation Island.

Tuttavia, l’eccessivo accanimento nei confronti della sarda e della sua vita privata sembra molto esagerato. “Non ho supposto niente e non ho ipotizzato che sia un atto mirato nei miei confronti bensì solo un atto vandalico e vile che va punito. Voglio ringraziare il signore che è intervenuto con l’estintore tempestivamente e ha evitato una tragedia pazzesca perché se la mia macchina avesse preso fuoco del tutto si sarebbe portata dietro nelle fiamme anche tutte le altre auto parcheggiate”, ha fatto sapere la donns riguardo l’incendio della dua macchina.