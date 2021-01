Oroscopo 25 gennaio 2021: Leone attenti sul lavoro, ripresa per Cancro

L’Oroscopo del 25 gennaio 2021 esorta i nati sotto il segno del Leone a tenere gli occhi ben aperti sul lavoro. Anche i Bilancia farebbero bene a non fidarsi troppo del prossimo. Gli Scorpione, invece, saranno diffidenti per natura.

Previsioni 25 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo molto positivo per quanto riguarda il lavoro. A partire da oggi, infatti, potrebbero arrivare delle novità per quanto riguarda la carriera che potrebbero portarvi a prendere delle decisioni in breve tempo. In amore, invece, dovreste essere meno superficiali nei rapporti di coppia.

Toro. Oggi dovete prestare attenzione a come vi muoverete, in quanto c’è il rischio di commettere qualche errore. Sul lavoro potreste essere maldestri, pertanto, è il caso di agire con estrema cautela. In campo amoroso, invece, è meglio non dare luogo a discussioni.

Gemelli. La giornata odierna sarà caratterizzata da una forte propensione a risolvere i problemi degli altri. Siete generosi, ma questo altruismo dovrebbe andare di pari passo anche con le vostre necessità. Non trascurate i vostri bisogni e, soprattutto, i vostri obiettivi.

Cancro. Periodo molto favorevole sul lavoro ma è necessario organizzarsi meglio. In campo sentimentale, invece, gli ultimi giorni non sono stati dei migliori. Oggi, però, le cose cambieranno e ci sarà un’ottima predisposizione al dialogo e ai chiarimenti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Leone. I nati sotto questo segno devono prestare parecchia attenzione in campo professionale. C’è qualcuno che vi sta tenendo d’occhio da un po’ di tempo, state attenti. In amore, invece, il periodo continua ad essere un po’ teso, pertanto, se non sapete in che direzione andare, fermatevi un attimo.

Vergine. Periodo di svolta e novità in campo professionale. A partire da questa settimana, infatti, potreste vivere dei momenti di grande soddisfazione, ma tutto dipenderà da voi e dall’impegno che ci metterete nelle cose che farete. In amore, invece, potreste avere qualche dubbio sul partner.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il momento giusto per chiudervi in voi stessi. Il periodo è favorevole, specie dal punto di vista professionale, ma dovete essere un po’ più scaltri e furbi. Ci sono persone che non aspettano altro che assistere al vostro fallimento. Non dategli modo di gioire di questo.

Scorpione. L’Oroscopo del 25 gennaio 2021 vi esorta a prendere delle decisioni in campo professionale. In amore, invece, se siete single potreste provare una certa fatica a fidarvi delle persone. Le coppie solide, invece, potranno godere dell’appoggio del partner, ma un po’ di spirito d’iniziativa non farebbe male.

Sagittario. Oggi continuerete a viaggiare sull’onda del nervosismo, specie dal punto di vista sentimentale. Ad ogni modo, questo transito sta per terminare, pertanto, non dovrete fare altro che attendere un altro po’ di tempo per far passare la bufera. Nel lavoro, invece, si preannuncia una settimana impegnativa.

Capricorno. Questa è una giornata da prendere con le pinze per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potreste essere molto gelosi e possessivi e questo vi condurrà verso discussioni assicurate. In campo professionale, invece, siete scettici e farete molta fatica ad accettare i pareri altrui.

Acquario. Giornata molto positiva e piena di ottimismo per i nati sotto questo segno. Oggi ci sarà una certa tendenza a cogliere gli aspetti positivi di ogni situazione. Sarete l’ancora di salvezza delle persone che vi circondano. Anche in campo professionale avrete un’ottima propensione al problem solving.

Pesci. Oggi sarete affascinati dall’ignoto e da ciò che sfugge al vostro intelletto. Sono favoriti coloro i quali svolgono lavori che hanno a che fare con questo aspetto, con l’investigazione e la scoperta. In amore, invece, siete attratti dalle persone misteriose e poco chiare.