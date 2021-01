GF Vip spoiler puntata di oggi 25 gennaio 2021: due ingressi inaspettati, confronto diretto per un concorrente

Oggi, Lunedì 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. In tale occasione assisteremo a diversi avvenimenti degni di nota. Tra di essi, quelli che genereranno maggiore sgomento sono due.

Il primo riguarda l’ingresso di un personaggio del mondo dello spettacolo che chiederà un confronto diretto con un concorrente, mentre il secondo riguarda l’arriva di un nuovo possibile aspirante vincitore. Vediamo tutto quello che è emerso.

Anticipazioni 25 gennaio sul GF Vip: ingresso di Alda D’Eusanio

Le anticipazioni della puntata del GF Vip di lunedì 25 gennaio rivelano che ci saranno due avvenimenti degni di nota. Il primo riguarda l’ingresso in casa di Alda D’Eusanio. L’opinionista dovrebbe entrare nella casa di Cinecittà come concorrente e pare lo farà insieme al suo fedele amico, il suo pappagallo. Al momento, però, non è chiaro se la sua permanenza sia solo temporanea in qualità di ospite o se, in effetti, sarà una nuova concorrente.

Al momento, la diretta interessata non ha fornito ulteriori spiegazioni merito. Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarda l’ingresso di una persona molto vicina ad un concorrente, stiamo parlando di Andrea Zenga. Tutti i telespettatori, ormai, sapranno la difficile situazione familiare in cui riversa il protagonista. Il ragazzo ha un pessimo rapporto con suo padre, del quale non si conoscono ancora moltissimi aspetti.

Il confronto tra Andrea e Walter Zenga

Nonostante suo fratello ed altre persone della famiglia siano andati in altri programmi televisivi per provare a spiegare come stiano realmente le cose, il pubblico non ha ancora la situazione chiara. Per tale ragione, nella puntata del GF Vip del 25 gennaio si verificherà l’ingresso in casa di Walter Zenga. L’ex calciatore, dunque, per la prima volta varcherà la soglia della porta rossa per dare luogo ad un confronto diretto con suo figlio.

Andrea rimarrà sicuramente colpito da questo avvenimento, così come tutti i telespettatori. Intanto, ci son anche delle indiscrezioni su Dayane Mello. La donna si è resa protagonista di frasi piuttosto gravi contro Tommaso, in quanto gli ha dato della persona malata di mente. Sul web è scoppiato il caos e in molti ritengono che le sue parole abbiano la stessa gravità di quelle pronunciate da Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta. Pertanto, anche alla modella verrà riservato lo stesso trattamento del conte e quindi verrà squalificata dalla casa del GF Vip?