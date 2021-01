Flavio Montrucchio contro il Grande Fratello: “Non voglio più recitare…”

Flavio Montrucchio da attore a noto conduttore televisivo

Da qualche anno Flavio Montrucchio è diventato un volto noto della televisione, ma la sua popolarità la deve alla partecipazione del Grande Fratello 2. Oggi, l’ex gieffino ha un doppio impegno sul piccolo schermo, precisamente su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Di recente però, il conduttore è stato ospite nel format di Rai Tre, Tv Talk, presentato da Massimo Bernardini.

Quella del marito di Alessia Mancini può considerarsi una carriera di tutto rispetto, infatti dopo la sia partecipazione al GF con tanto di vittoria finale, dal 2001 in ha deciso di dedicarsi inizialmente alla recitazione, entrando nel cast di Centovetrine e poi alla conduzione entrando a far parte della famiglia tv di Discovery Italia.

L’ex gieffino torna a parlare del Grande Fratello

A tal proposito, intervenuto a Tv Talk su Rai Tre, Flavio Montrucchio ha confermato ancora una volta che non reciterà mai più. L’ex gieffino ha detto che non fa più per lui e vuole continuare a condurre delle trasmissioni televisive, come Bake Off – Dolci sotto un tetto e Primo Appuntamento su Real Time.

Parlando della sua esperienza sul piccolo schermo e dei suoi esordi, il marito di Alessia mancini non poteva menzionare non l’esperienza che al Grande Fratello. Il ragazzo vi partecipò nel lontano 2001 e addirittura vinse quell’edizione, la seconda. Si trattava di un periodo in cui il reality show di Canale 5 era ancora agli inizi e i concorrenti erano molto più spontanei e veri di oggi.

Flavio Montrucchio e la frecciata velenosa al GF

Il conduttore di Tv Talk ha domandato a Flavio Montrucchio se avesse mai pesato di rifare il Grande Fratello ma in versione Vip, come ha accettato di fare Filippo Nardi oppure Salvo Veneziano. Ma il conduttore di Real Time ha immediatamente risposto con una frase che lascia poco all’immaginazione: “Ho già detto prima che non voglio più recitare“.

In tanti l’hanno letta come una vera e propria frecciatina velenosa alla trasmissione Mediaset. Non è noto se gli autori o lo stesso Alfonso Signorini avesse già proposto all’ex gieffino di tornare dentro la casa di Cinecittà, ma dopo tale risposta. Flavio anni fa è convolato a nozze con l’ex Letterina di Passaparola Alessia Mancini e ed è diventato padre di due splendidi bambini: Maya e Orlando.