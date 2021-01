Mario Ermito ha avuto una storia con Barbara D’Urso? Parla lui: “Ho subito il suo fascino”

Mario Ermito parla della sua esperienza al GF Vip 5

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Mario Ermito è stato ospite in varie trasmissioni televisive e radiofoniche. Di recente ad esempio, l’ex gieffino è intervenuto a a Radio Radio nel programma di Giada De Miceli Non succederà più. Il ragazzo ha parlato della sua esperienza al reality show di Canale 5 confessando anche che non è stato semplice tornare alla vita di sempre.

Poi cambiando argomento, ovvero parlando di donne, l’attore ha ribadito che con l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini non è scattata la scintilla. Mentre con la modella brasiliana Dayane Mello in casa ha costruito un bellissimo rapporto di amicizia.

Mario Ermito nega di aver avuto un flirt con Barbara D’Urso

Intervenuto a Non succederà pù su Radio Radio, Mario Ermito parlando con la conduttrice Giada De Miceli ha riferito che con Dayane Mello: “Stava nascendo una bella sintonia. La continuerò a frequentare, è piacevole parlare con lei. La trovo profonda, una scoperta piacevolissima. Non mi sono fermato in superficie. Quando uscirà approfondiremo… In amicizia”. Inoltre, da qualche giorno sul web gira voce che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe avuto un flirt con Barbara D’Urso.

Verità oppure si tratta di una notizia falsa? A svelare la verità ci ha pensato lui stesso dicendo di aver conosciuto Lady Cologno perché è molto amica del suo agente. Sono stati a cena tutti insieme e lui è rimasto molto affascinato dalla professionista partenopea. “Ho subito il suo fascino“, ha ammesso l’ex gieffino, ribadendo di non aver mai avuto una relazione con la 63enne.

Mario Ermito e i vari no a Uomini e Donne

Sempre nel programma radiofonico di Giada De Miceli, Mario Ermito ha confessato anche di essere stato più volte contattato dalla redazione del Trono classico di Uomini e Donne. A tal proposito, il ragazzo ha detto di fare l’attore da diversi anni e quando gli hanno proposto il trono o era fidanzato o doveva fare altre cose di lavoro, fiction o film.

“Solo per questo motivo ho rifiutato, non per altro. Sono lusingato di essere stato chiamato più volte. Li stimo tanto, li conosco tutti. Ho lavorato anche con Maria in House of Party, una persona fantastica con cui spero di poter collaborare”, ha detto l’ex gieffino. Maria De Filippi ci farà un pensierino per il prossimo trono?