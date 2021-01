GF Vip, Stefania Orlando svela: “Ho chiuso con lei perché arrivava sempre in ritardo”

Stefania Orlando e un’amicizia finita per i continui ritardi

Dopo la festa di sabato sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno trascorso una domenica nel segno del relax e delle confessioni. Nello specifico, gli inquilini rimasti nel loft di Cinecittà si sono scambiati delle opinioni su numerose tematiche. Nella mattinata i gieffini parlavano di ritardi e a prendere la parola sono state Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. In particolare, la moglie di Simone Gianlorenzi ha reso noto un importante retroscena sul suo passato.

“Io sono una persona che tende sempre ad arrivare puntuale, ho rispetto degli orari e voglio che gli altri rispettino questa cosa, non adoro i ritardatari”, ha dichiarato la bionda conduttrice. Ma non è finita qui, infatti l’amica di Tommaso Zorzi ha continuato così: “In passato ho interrotto un’amicizia con una mia importante amica, arrivava sempre in ritardo a tutti gli appuntamenti e non ne potevo più, è una questione di rispetto”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confessato la donna.

La concorrente del Grande Fratello Vip 5 parla di televisione

Nel corso della mattinata di domenica, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno parlato anche del loro rapporto con il mondo della televisione.

“Sono tanti anni che lavoro in diretta televisiva, anche per questo motivo ho grande rispetto degli orari e della puntualità. Trovo che siano questioni molto importanti”, ha dichiarato la moglie di Simone Gianlorenzi. Quest’ultima inoltre, che giorni fa insieme a Tommaso Zorzi voleva lasciare la casa di Cinecittà, ha confessato pure un retroscena sul suo rapporto con WhatsApp.

Stefania Orlando è il suo rapporto con WhatsApp

Senza ombra di dubbio Stefania Orlando è una delle candidate numero uno, insieme a Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, alla vittoria finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

E proprio l’ex moglie di Andrea Roncato, che di recente ha fatto delle pesanti insinuazioni su di lei, ha svelato un retroscena sul proprio utilizzo di WhatsApp. “Ho eliminato le verifiche della lettura dei messaggi. Non voglio che dopo aver visualizzato e non risposto ad un messaggio me ne arrivi un altro subito dopo”, ha concluso la bionda conduttrice.