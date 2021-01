GF Vip, un’ex concorrente beve vino in studio, rischia l’allontanamento, Parpiglia: “Le hanno dato l’ultimatum” (FOTO)

In queste ore, il giornalista Gabriele Parpuglia ha sganciato una notizia bomba su di un’ex concorrente del GF Vip, la quale è stata accusata di bere vino durante le puntate. L’influencer Amedeo Venza, una volta appresa la notizia, ha cominciato a fare delle ipotesi in merito a chi potrebbe essere la diretta interessata.

Il giornalista di Chi ha fornito delle indicazioni in merito alla protagonista di questo scoop. Per tale motivo, le ipotesi sono cadute essenzialmente su due persone, sedute entrambe in seconda fila tra il parterre degli eliminati. Vediamo di chi si tratta.

Un’ex concorrente del GF Vip beve vino in studio

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è comparsa una notizia inaspettata sul programma condotto da Alfonso Signorini. Nello specifico, pare che un’ex concorrente del GF Vip sia solita bere vino durante le puntate e non solo. Stando a quanto emerso, infatti, pare che la protagonista in questioni dia luogo a degli spettacolini poco graditi dagli autori. In particolar modo, oltre a bere, canterebbe anche canzoni rock. La persona di cui si sta parlando è una donna e pare sia solita sedersi in seconda fila nel parterre.

Il collaboratore di Signorini ci ha tenuto ad informare i telespettatori del fatto che la donna abbia ricevuto un ultimatum da parte dei membri del cast. Per tale ragione, se nella prossima puntata del reality show lei non sarà presente tra gli eliminati, vorrà dire che le cose sono finite male. Ciò che tutti si stanno chiedendo in questo momento, però, è: chi sarà la persona accusata di assumere questi comportamenti errati durante le dirette del programma?

Le ipotesi sulla colpevole

L’influencer Venza ha avanzando delle ipotesi. Nello specifico, il protagonista ha pubblicato una foto nella quale sono presenti le donne sedute nella seconda fila del parterre. Tra di loro compaiono Selvaggia Roma e Myriam Catania. Considerando la personalità eccentrica di entrambe le ragazze, dunque, pare proprio che l’ex concorrente accusata di bere vino durante le puntate del GF Vip sia proprio una di loro due.

Per il momento, però, nessuna delle due si è espressa sulla vicenda. Per scoprire chi sia la colpevole basterà attendere la puntata del reality show del 25 gennaio. Se una delle due ragazze non verrà ospitata nello studio di Canale 5, sarà facile intuire come siano andate le cose. In caso contrario, invece, bisognerà attendere per capire se i collaboratori del programma si sbilanceranno un po’ di più.