Francesca Cipriani: “In un negozio di Sulmona hanno tentato di violentarmi”

Francesca Cipriani ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha condotto una nuova puntata di Domenica Live. Tra i vari ospiti in studio anche la giunonica Francesca Cipriani. La co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa ha confessato la drammatica esperienza vissuta da adolescente.

Ricordando il suo passato, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fatto fatica a parlare e ovviamente non sono mancati i momenti di emozione. “Da ragazza, avevo 19 anni, ero al mio approccio lavorativo, nella mia città, a Sulmona. Il mio datore di lavoro mi ha chiuso dentro il negozio, ha chiuso entrambe le porte. Ha tentato di violentarmi”, ha rivelato la soubrette abruzzese nel salotto di Barbara D’Urso.

L’ex gieffina parla della violenza subìta in un negozio

Intervenuta nello studio di Domenica Live, Francesca Cipriani, che al momento è impegnata in tv con una nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, ha proseguito il suo racconto. La soubrette ha detto che il suo datore di lavoro le ha messo le mani addosso.

“Io all’inizio dicevo: ‘no no’ . Poi la voce mi è mancata. Alla fine sono svenuta. Lui allora si è spaventato, mi ha liberato e io sono riuscita a scappare. Fuori c’era mia mamma, spaventata, perché era tardi. Il lavoro finiva alle 20, erano le 21.30. Io ero sotto choc. Mi ha portata in ospedale. Ho saputo dopo che quello che avevo vissuto io era già successo a un’altra. Quell’uomo aveva violentato una donna. Se lo avessi saputo prima non sarei mai andata a lavorare lì. Ho subito denunciato”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Nip.

Francesca Cipriani scoppia in lacrime per le scuse della madre

Nel corso della lunga intervista a Domenica Live, più volte Francesca Cipriani si è commossa ed è scoppiata a piangere quando la padrona di casa Barbara D’Urso ha chiesto alla regia di mandare in onda un clip.

Si tratta di un filmato in cui la madre le ha chiesto scusa per non aver capito quello che stava accadendo nel negozio in cui lavorava, mentre lei era fuori ad aspettare. A quel punto, con la voce spezzata per la commozione, l’ex gieffina ha commentato così: “Mia madre era ignara, lei è tutta la mia vita”.