GF Vip, Dayane Mello umilia Pierpaolo Pretelli: “Eri il cagnolino della Gregoraci”

È guerra tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli

Sembra proprio che non ci sia nessuna simpatia tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 5. Infatti, recentemente la modella brasiliana ha fatto sapere che l’ex Velino di Striscia la Notizia non sia meritevole di vincere il reality show di Canale 5.

Le ragioni spiegate dalla donna hanno letteralmente fatto arrabbiare il 30enne lucano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Per la modella il 30enne lucano non dovrebbe vincere il GF Vip 5

Di recente, per creare delle dinamiche in casa, Tommaso Zorzi ha intrapreso sotto richiesta del GF Vip una specie di gioco intervista. In quell’occasione il rampollo meneghino ha interrogato i coinquilini su varie tematiche all’interno dell’appartamento di Cinecittà.

Ovviamente ogni concorrente doveva rispondere in modo sincero. A quel punto l’influencer milanese ha chiesto a Dayane Mello chi, secondo lei, non meritasse di vincere il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Chiamata in causa, la modella brasiliana si è scagliata contro Pierpaolo Pretelli, indicandolo come inquilino che non merita assolutamente di vincere il Grande Fratello Vip 5.

Il motivo è legato al rapporto instaurato con Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. “Questo argomento non lo voglio toccare perché è delicato. Tutti meritiamo però Purtroppo Pierpaolo no non merita di vincere, perché si è fatto conoscere per le sue donne. Purtroppo ogni discorso che faccio con lui non riesce mai ad avere un punto d’incontro, gira intorno per fare il carino e il simpatico, ma non dice mai niente. È carino, gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”, ha detto la donna.

Botta e risposta tra Dayane e Pierpaolo

Ovviamente, a Pierpaolo Pretelli non sono piaciute le affermazioni fatte da Dayane Mello. Per questo motivo l’ex Velino di Striscia la Notizia ha accusato la modella brasiliana di essere una persona incoerente. Ma la diretta interessata non si è fatta intimorire, ribadendo ancora una volta la sua opinione dicendo anche che Giulia Salemi sarebbe molto più presa di lui.

“Tu hai fatto un percorso con una donna, poi dopo tre settimane fai il percorso con un’altra donna. L’amore vivetevelo fuori. Io vedo lei molto più innamorata che tu. Vedo una ragazza che comunque è innamorata e tu non lo sei, poi non son nel tuo cervello. Ti ho visto come un cagnolino per tre mesi”, ha concluso l’ex di Stefano Sala.