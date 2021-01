Nicolò, figlio di Walter Zenga: “Papà mi ha chiesto di cambiare cognome” (VIDEO)

Nicolò Zenga ospite a Live Non è la D’Urso

Dopo la breve parentesi a Domenica Live, Nicolò Zenga è tornato, anche se in collegamento dalla sua abitazione, a Live Non è la D’Urso. Il ragazzo ha parlato ancora una volta del difficile rapporto col padre Walter.

Stando alle sue dichiarazioni, ma anche del fratello Andrea, al momento inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5, il genitore non gli avrebbe mai fatto da padre. Anzi, lex portiere di calcio avrebbe assunto un atteggiamento totalmente differente con gli altri figli nati da altre relazioni sentimentali. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo nel talk domenicale della rete ammiraglia Mediaset.

Walter Zenga gli avrebbe proposto di cambiare cognome

A Live Non è la D’Urso la padrona di casa ha aperto la busta choc golden. A quanto pare, Nicolò Zenga stava scrivendo un’autobiografia sul suo rapporto col padre e nella prefazione del libro, di cui nessuno sapeva della sua esistenza, ha scritto che il genitore addirittura gli avrebbe proposto di cambiare cognome in quanto non avrebbero mai avuto questo legame tra padre e figlio.

Il fratello di Andrea ha confermato tutto qiello c’era riportato dalla busta che Biagio D’Anelli ha consegnato a Barbara D’Urso. Tuttavia, il ragazzo ha precisato che non sapeva assolutamente che si sarebbero lette in diretta, avendonun breve battibecco con la conduttrice napoletana. (Continua dopo il video)

Japoco Zenga sorpreso del libro del fratello

A Live Non è la D’Urso era presente anche suo fratello Jacopo Zenga, che ha difeso a spada tratta il padre. In più, il ragazzo è rimasto senza parole dalla scelta di Nicolò di scrivere un’autobiografia contro il genitore. Quindi, gli ha domandato come mai non gli ha mai detto prima di questo nuovo progetto.

Nicolò ha precisato ancora una volta che non aveva parlato con nessuno del libro perché non voleva farsi influenzare da agenti esterni. Infine, Barbara D’Urso ha fatto sapere che molto presto Walter si farà vivo. Cosa dirà su questa complicata faccenda familiare? Staremona vedere quando avrà intenzione di parlare.