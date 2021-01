Stefania Orlando, il marito svela il contenuto di una telefonata avuta con lei al GF Vip: “Ha pianto per Andrea” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stato intervistato Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Il protagonista è intervenuto in merito a quanto sta accadendo al di fuori della casa del GF Vip dopo le dichiarazioni rilasciate da Andrea Roncato.

In particolar modo, molte persone hanno cominciato a scagliarsi contro di lui per le cose svelate sul matrimonio con la gieffina. Simone ha raccontato di aver avuto una telefonata con sua moglie, durante la quale la donna si è mostrata profondamente addolorata per la questione.

Le rivelazioni del marito di Stefania Orlando

In vista del nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip, i vari concorrenti hanno avuto la possibilità di effettuare delle telefonate con i propri cari. Stefania Orlando ha sentito suo marito. Simone Gianlorenzi ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso l’intero contenuto della conversazione ed ha fatto rivelazioni inaspettate. In particolar modo, il protagonista ha detto che sua moglie gli ha confessato di essere molto stanca.

In merito alla situazione Andrea Roncato, invece, la Orlando ha detto di essere dispiaciuta per le dichiarazioni rilasciate dall’attore in merito al loro matrimonio. A quel punto, allora, Simone ha svelato che quell’intervista è costata ad Andrea un bel caos sul web. In molti, infatti, lo stanno insultando e accusando per quanto rivelato. La situazione sta diventando davvero pesante per lui che, di solito, non è abituato a questa ingerenza dei social. (Clicca qui per il video)

L’appello di Simone Gianlorenzi

Quando Stefania Orlando ha appreso la situazione da suo marito è scoppiata in lacrime e si è detta molto dispiaciuta per tutto questo caos. Lei vuole molto bene ad Andrea e non vuole assolutamente che venga messo alla gogna dagli spettatori. A tal proposito, anche Simone ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha ringraziato i sostenitori di sua moglie, ma poi ha fatto un appello a tutte le persone che stanno infangando l’attore.

L’uomo ha esortato tutti a smetterla di continuare a fomentare questo odio. Né lui né Stefania vogliono che Roncato si debba trovare a fare fronte a situazioni così complesse, per tale ragione, sarebbe il caso di smetterla. Andrea, dal canto suo, è molto provato per tutta questa storia in quanto non immaginava che le sue parole avrebbero sollevato una tale polemica.