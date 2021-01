Elisabetta Gregoraci, i concorrenti del GF Vip sganciano una bomba: manda lei gli aerei spacciandosi per i fan?

La domenica pomeriggio nella casa del GF Vip è stata animata da un simpatico spettacolo “condotto” da Giulia Salemi e Andrea Zelletta. In tale occasione, i concorrenti hanno commentato l’esperienza degli ex inquilini e sono emerse delle interessanti rivelazioni su Elisabetta Gregoraci.

In particolar modo, a destare parecchio clamore è stata un’insinuazione sollevata da Carlotta Dell’Isola in merito agli aerei che continuano ad arrivare in casa rivolti alla showgirl. Che sia lei a mandarli spacciandosi per i suoi fan? Vediamo cosa è emerso.

Le insinuazioni dei concorrenti su Elisabetta

Nel corso della giornata di ieri, nella casa del Grande Fratello i Vip si sono cimentati in un simpatico spettacolo basato sul gossip. In tale occasione, i vari concorrenti ancora in gioco hanno svelato cosa pensano degli ex gieffini, tra cui Elisabetta Gregoraci. Sulla vicenda è intervenuta, in primis, “l’opinionista” Samantha De Grenet, la quale si è complimentata con la showgirl per l’esperienza a cui ha dato luogo. La donna, inoltre, ha asserito di trovarsi d’accordo con lei in merito alla decisione di andare via per stare con suo figlio.

Successivamente, però, l’attenzione si è spostata sugli aerei che continuano ad arrivare nel programma riferiti a lei. Anche se l’esperienza di Elisabetta si è, ormai, conclusa, pare che il fantasma della donna continui ad aleggiare in casa. A proposito di questo argomento, però, è stata sollevata una questione molto interessante. In particolar modo, infatti, Carlotta Dell’Isola ha detto che, probabilmente, è la stessa Elisabetta a mandare gli aerei. (Clicca qui per il video)

Alcune dichiarazioni della Gregoraci

Secondo questa versione dei fatti, appoggiata anche da altri concorrenti, dunque, Elisabetta Gregoraci si starebbe spacciando per i suoi fan e si starebbe mandando aerei da sola per dimostrare di essere amata. Queste accuse hanno sollevato un bel polverone tra i vip, i quali hanno cominciato a caldeggiare sempre di più questa ipotesi. Per il momento, però, la Gregoraci non si è espressa su questa vicenda, ma ha commentato un altro episodio accaduto in casa.

In particolar modo, la showgirl è intervenuta in merito alle parole pronunciate da Dayane contro Tommaso Zorzi. La donna ha detto di non essere molto stupita per le dichiarazioni della modella. Avendoci vissuto per diversi mesi, infatti, ha capito come è fatta e come spesso si renda protagonista di espressioni alquanto forti.