Tommaso Zorzi, parla Kevin, suo presunto ex fidanzato: “Abbiamo consumato…” (VIDEO)

Da un po’ di giorni si sta parlando di Kevin, presunto ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Il ragazzo ha svelato di aver avuto un flirt con l’influencer prima che lui mettesse piede nella casa del GF Vip.

Durante la puntata di Live non è la D’Urso, poi, Kevin ha svelato ulteriori dettagli in merito alla relazione avuta con il concorrente. Messo alle strette dagli esponenti del parterre di Barbara D’Urso, il protagonista ha fatto delle confessioni anche piuttosto spinte.

Le dichiarazioni di Kevin sul flirt con Tommaso Zorzi

Kevin è un ragazzo di 30 anni metà bulgaro e metà greco, il quale ha dichiarato di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi. Il protagonista è stato ospite di Barbara D’Urso ed ha svelato dei retroscena inediti in merito alla sua storia con l’influencer. Kevin ci ha tenuto a precisare di aver conosciuto Tommaso circa due settimane prima che lui entrasse nella casa più spiata d’Italia. In un primo momento, Zorzi non ha fatto breccia nel cuore del trentenne ma, con il passare dei giorni, i due hanno scoperto di essere molto complici.

L’ospite della D’Urso ha ammesso che i primi incontri tra loro due sono stati piuttosto romantici. La prima sera, infatti, si è comportato come un vero gentiluomo. Tra i due, dunque, ci sono state 4 o 5 uscite durante le quali si sono scambiati solo dei teneri e affettuosi baci. Gli ospiti del salotto di Barbara D’Urso, però, hanno esortato il giovane a raccontare qualche dettaglio un po’ più piccante.

Scoppia la passione tra i due

A quel punto allora, Kevin ha detto che, dopo una serie di uscire, durante le quali sono andati a bere e mangiare qualcosa, lui e Tommaso Zorzi hanno consumato. La rivelazione, naturalmente, ha generato molto scalpore in studio. Ad ogni modo, la situazione resta ancora molto intricata. Al momento, infatti, non è chiaro il motivo per il quale Tommaso non abbia mai parlato di questo presunto flirt avuto prima di entrare nella casa del GF Vip. (Clicca qui per il video)

Probabilmente, il ragazzo non ha dato molta importanza a questa relazione sorta poco prima dell’inizio della sua avventura. Per tale motivo, in molti si stanno domandando se Kevin non abbia tirato fuori questa vicenda solo per attirare un po’ a sé i riflettori e creare un po’ di scalpore attorno al suo personaggio.