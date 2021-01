Amici, l’ex allieva Agata Reale contro Alessandra Celentano: ‘Voleva fare la velina e vende corsi online’

La maestra di danza classica continua ad essere al centro delle polemiche. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex concorrente di Amici

Amici: Agata Reale contro Alessandra Celentano

Chi segue Amici dall’inizio o almeno da tanto tempo ricorderà benissimo che in un’edizione Alessandra Celentano si era scagliata duramente contro una concorrente del programma: Agata Reale. Lo scontro più noto era quello relativo al collo del piede mancante della ragazza. A distanza di tanti anni Agata ha voluto parlare di nuovo della maestra di danza classica rivolgendole delle pesantissime accuse.

La ballerina è tornata a parlare di Alessandra Celentano dopo quello che è successo ad Amici 20. La maestra sta dando diverse coreografie alla ballerina Rosa (alleva di Lorella Cuccarini) e per molti è un vero e proprio accanimento. Dopo che Elena D’Amario in sala ha provato a dire che per Rosa era un lavoro nuovo Alessandra Celentano si è arrabbiata moltissimo e l’ha cacciata dalla sala.

Agata Reale: ‘Alessandra Celentano voleva fare la velina e vende corsi online’

Ovviamente non sono tutti contro Alessandra Celentano. C’è stato chi l’ha difesa a spada tratta come ex docenti, coreografi ed ex concorrenti del talent. Agata Reale, invece, si è scagliata davvero molto duramente contro di lei. L’ex ballerina ha fatto una diretta Instagram in cui ha rivelato delle cose molto interessanti sulla maestra.

Agata in questi anni è diventata conduttrice di eventi, di The Coach, ha fatto anche l’inviata. Ebbene, ha rivelato che in tutti questi anni Alessandra Celentano “si è permessa di dire che se c’era lei come presentatrice non sarebbe andata all’evento“. Mentre se c’era qualcun altro allora sì. Per Agata non ci sono problemi ma lo considera bullismo.

“Almeno Lorella Cuccarini è stata una grande ballerina con una carriera in tv. Di lei sappiamo cosa ha fatto, della Celentano dobbiamo ancora capire. A 27 anni ha fatto un casting per fare la velina” ha detto Agata. Ma non solo.

Agata ha anche detto che Alessandra Celentano vende corsi online sulla danza: ma come, la danza non era per tutti e invece adesso lo è? Infine, ha riferito che ha visto stage della maestra con migliaia di ragazzi in cui lei si faceva anche foto con ragazzine in carne. In quel caso sono adatte alla danza? Secondo Agata in quel caso la Celentano non dice nulla perchè è pagata bene. Accuse pesanti, come reagirà l’insegnante di Amici?