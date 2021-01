GF Vip: Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello dopo la frase infelice su Tommaso Zorzi

Elisabetta Gregoraci ha commentato le frasi dette da Dayane Mello su Tommaso Zorzi per le quali in molti stanno chiedendo la squalifica. Ecco di cosa si tratta

GF Vip: Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello

Nonostante Elisabetta Gregoraci si sia ritirata dal Grande Fratello Vip a inizio dicembre continua ad essere protagonista del reality. Infatti, Alfonso Signorini la interpella spesso, l’ha fatta entrare in Casa già due volte per un confronto con Pierpaolo Pretelli e si continua a parlare ancora di lei. Negli ultimi giorni, poi, sono passati sulla casa di Cinecittà due aerei per lei nonostante non ci sia più.

Da fuori, Elisabetta continua comunque a commentare le vicende che accadono nel programma. Molte persone che la seguono sono ancora curiose di sapere la sua opinione. Per questo le hanno chiesto che cosa pensasse della frase che Dayane Mello ha detto su Tommaso Zorzi: “Gli autori lo assecondano perchè ha dei problemi mentali“.

Ebbene, l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto che non ha visto il momento ma non fa fatica a crederci: “Non mi sorprendo, abbiamo visto tutti com’è fatta“. Parole molte dure nei confronti della modella. Infatti, tra le due non c’è stata molta simpatia nel corso delle ultime settimane di permanenza di Elisabetta.

Dayane Mello: impazza l’hashtag #fuoriDayane

Nelle ultime settimane Dayane Mello è sempre al televoto perchè i concorrenti in Casa non la sopportano più. Ma da fuori, invece, ha un gran numero di sostenitori, soprattutto i suoi fan brasiliani che inventano qualsiasi cosa per votarla il più possibile. Per molti sono voti irregolari perchè esteri e perchè fatti da profili falsi che i fan creano in continuazione. Ad ogni modo Dayane ha sempre percentuali a favore molto alte.

A fronte di questo e di un gruppo in Italia che la sostiene e che la vorrebbe vincitrice, c’è anche una larga fetta di pubblico che non la può più sopportare. Dall’inizio la modella brasiliana si è resa protagonista di episodi molto discussi. Prima ha cercato di avvicinarsi a Francesco Oppini, poi si è scagliata duramente contro di lui.

Poi ha instaurato un’amicizia particolare con Rosalinda e adesso ne parla malissimo. Prima dice una cosa, poi il contrario. Per molti è molto offensiva. In questi giorni si è diffuso su Twitter l’hashtag #fuoriDayane. Voi da che parte state?