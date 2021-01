Il Paradiso delle signore trama 27 gennaio: Gabriella e Cosimo rimandano le nozze

La trama della puntata di mercoledì 27 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Cosimo e Gabriella si troveranno costretti a prendere una decisione molto dura. Umberto, dal canto suo, si rivelerà l’uomo d’affari senza scrupoli che ha sempre rappresentato e ribalterà le condizioni dell’accordo con Bergamini.

Vittorio, invece, farà una proposta a Giuseppe Amato, il quale reagirà parecchio male. Il segreto di Clelia in merito alla gravidanza, invece, sta per venire a galla e potrebbe portare delle conseguenze inaspettate.

Trama 27 gennaio: la decisione di Cosimo e Gabriella

Nella puntata del Paradiso delle signore del 27 gennaio 2021 vedremo che Beatrice riuscirà a convincere Vittorio a fare qualcosa per “liberare” Agnese dall’ingerenza di suo marito. A tal proposito, il direttore dello shopping center deciderà di convocare i due protagonisti nel suo ufficio per parlargli. In tale occasione, Conti offrirà a Giuseppe un lavoro al Paradiso. Questa notizia, però, non lascerà affatto contento il signor Amato che, infatti, darà luogo ad una reazione inaspettata.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Gabriella e Cosimo si troveranno a riflettere in merito al loro matrimonio. Considerando tutto quello che è accaduto nella famiglia del futuro sposo, inerente la morte di suo padre, la coppia converrà che sia opportuno rimandare la data delle nozze. Questa notizia, inoltre, calzerà a pennello nella vita della Rossi che, infatti, stava attraversando un periodo di confusione a causa di Salvatore.

Problemi in vista per Clelia e Luciano al Paradiso delle signore

Umberto, però, non mostrerà molto tatto nella difficile situazione che sta attraversando Cosimo. Il giovane si troverà a fare fronte da solo a tutte le questioni lavorative di cui si occupava suo padre e si troverà parecchio in difficoltà. A tal proposito, Guarnieri approfitterà della situazione e deciderà di ribaltare completamente le condizioni dell’accordo. Cosimo rimarrà senza parole e non saprà quale direzione percorrere.

Clelia, invece, continuerà a mantenere il segreto in merito alla gravidanza. Gli unici a sapere della novità sono Federico, Stefania e poche altre persone. I pettegolezzi al Paradiso delle signore, però, cominceranno a circolare al punto che nella puntata del 27 gennaio vedremo che Silvia si mostrerà molto preoccupata. Le voci di corridoio inerenti la dolce attesa della Calligaris metteranno in allarme l’ex di Luciano e zia Ernesta. Per i due innamorati potrebbero esserci dei risvolti inaspettati anche dal punto di vista legale.