GF Vip, Lidia Vella rincara la dose: ‘Per loro siamo solo numeri, altri ex concorrenti hanno avuto problemi psicologici’

L’ex gieffina si è scagliata duramente contro gli autori del reality. In radio ha poi aggiunto ulteriori dettagli

GF Vip: Lidia Vella contro gli autori del reality

In questi giorni Lidia Vella è al centro del gossip per le frasi dette sulla produzione del Grande Fratello Vip. Lei è stata un’ex concorrente e se seguite da tempo il programma vi ricorderete che si è ritrovata in Casa il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese con il quale poi ha continuato la storia anche se adesso è conclusa. Ebbene, su Instagram un utente le ha fatto una domanda sul reality e lei ha risposto che nel confessionale “ti manipolano la mente”.

Le sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere, ma Lidia ne è rimasta sorpresa perchè da anni ha avuto occasione di parlarne e la sua linea di pensiero non è mai cambiata. In radio ha avuto modo di dire qualcosa di più, di fatto rincarando la dose contro la produzione del Grande Fratello.

Lidia Vella: ‘Altri concorrenti hanno avuto problemi psicologici, per loro siamo solo numeri’

Lidia Vella lavora da tempo in radio alla rubrica Amore Air Line nel programma Non succederà più condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. In quell’occasione l’ex gieffina ha voluto parlare delle sue recenti dichiarazioni e di quella frase che ha creato tanto scalpore. Negli anni ha spesso raccontato aneddoti sul programma.

Ha precisato che nella Casa tutti i concorrenti sono liberi di dire e fare quello che vogliono, ma “il contesto è quello che è, entri con la mente già debole, loro te la indeboliscono ancora di più e poi ne fanno quello che vogliono“.

Per Lidia all’inizio gli autori fanno credere ai concorrenti di essere dalla loro parte ma non è così. Per loro i concorrenti sono soltanto numeri, servono solo per l’audience quindi sentimenti e sensibilità non hanno importanza. Lei sostiene di essere stata presa di mira nella sua edizione, e che ci sono casi e casi, ma ha assicurato che altri ex concorrenti hanno avuto problemi psicologici, anche pesanti, dopo la partecipazione al Grande Fratello.

Infine, Lidia ha commentato l’edizione in corso. L’ha seguita e le è piaciuta ma trova che il prolungamento sia scorretto. I concorrenti sono evidentemente stanchi, esauriti, provati e non è più bello seguirli. Voi che cosa ne pensate?