Oroscopo 26 gennaio 2021: Vergine concreti, svolta per Pesci

L’Oroscopo del 26 gennaio 2021 annuncia ai Pesci che è in arrivo una svolta. I nati sotto il segno della Vergine, invece, vivranno dei momenti di risolutezza e praticità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Per i nati sotto questo segno è giunto il momento di fare una scelta. Spesso siete portati a lasciarvi trascinare dagli eventi che vi circondano senza prendere decisioni. Questo è il momento di avviare un cambio di rotta. Sul lavoro, invece, sono in arrivo delle interessanti novità.

Toro. In questo momento siete desiderosi di portare a compimento degli obiettivi. Tale impeto, però, potrebbe spingervi a prendere delle decisioni in modo un po’ troppo affrettato. La fretta è sempre cattiva consigliera, specie per quanto riguarda le questioni professionali.

Gemelli. In campo sentimentale siete alla ricerca di nuovi stimoli e di situazioni che vi facciano vivere un po’ di adrenalina. Nel lavoro, invece, dovete essere più concentrati. Il periodo è favorevole per la nascita di nuove collaborazioni. Non lasciatevi scappare questa occasione.

Cancro. Oggi potreste sentirvi particolarmente emotivi. Questo, però, non dovrà essere valutato come un segno di debolezza, bensì, come un modo per dimostrare agli altri chi siete davvero. Nel lavoro riuscirete a mantenere una certa lucidità e distacco nelle questioni più spinose.

Leone. A partire dal prossimo mese ci saranno delle novità in amore. L’Oroscopo del 26 gennaio 2021 vi esorta a prendere al più presto delle decisioni. Restare in bilico non aiuterà né voi né le persone che vi circondano. Sul lavoro è necessaria una certa risolutezza per certe questioni.

Vergine. Oggi siete particolarmente risoluti in campo professionale. Questa qualità potrebbe rivelarsi di grande aiuto per tutto il vostro gruppo di lavoro. Anche in amore siete abbastanza concreti e pratici. In questo periodo non siete soliti farvi delle inutili illusioni, ma avete i piedi ben piantati per terra.

Previsioni 26 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In campo lavorativo sono in arrivo delle novità. Se siete liberi professionisti cercate di investire in un nuovo ambiente o settore. In campo sentimentale, invece, non è escluso che possiate fare nuove conoscenze. Non siate eccessivamente diffidenti verso il prossimo.

Scorpione. L’Oroscopo del 26 gennaio 2021 vi esorta a risolvere le questioni in sospeso, specie in campo professionale. In questo ambito potreste mostrare un po’ di stanchezza. In amore, invece, il periodo è parecchio positivo, ma non cadete nella tentazione si smuovere troppo le acque, in questo momento è premiata la discrezione.

Sagittario. In questo periodo potrebbero nascere delle discussioni dovute essenzialmente alle divergenze di pensiero. Se in campo professionale non riuscite ad emergere con le vostre idee, non dovete essere troppo insistenti. Tempi migliori stanno per arrivare, quindi, siate fiduciosi.

Capricorno. Cercate di essere meno possessivi nelle relazioni di coppia. La gelosia potrebbe essere spropositata e, soprattutto, poco motivata. Se non volete generare tensioni con il partner, dunque, è opportuno darsi una calmate. Nel lavoro, invece, siete desiderosi di vivere esperienze nuove.

Acquario. Oggi vi sentite motivati e inclini a cimentarvi anche nei lavori più scoccianti. Allo stesso tempo, però, siate in grado di riconoscere i limiti della vostra mente e del vostro corpo. Non affaticatevi troppo e cercate di non dire si a tutti. Mantenete la calma e non fate passi falsi.

Pesci. Momento decisamente positivo per quanto riguarda il lavoro. Se avete delle questioni irrisolte, è giunto i momento di pensarci. Anche in amore è in arrivo un periodo di novità. Una persona a voi vicina potrebbe attirare la vostra attenzione come non vi eravate mai immaginati.